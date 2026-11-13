Алибек Халитов: Wildberries расширит возможности продвижения казахстанских продавцов

Какие возможности Wildberries открывает для продвижения товаров казахстанских продавцов? Как привлечь внимание к своим товарам на маркетплейсе и какие инструменты использовать?

Об этом Zakon.kz рассказал руководитель по развитию партнеров платформы продвижения Wildberries в странах Центральной Азии Алибек Халитов.

– Расскажите, какие возможности для продвижения товаров Wildberries предоставляет селлерам из Казахстана?

– Чтобы помогать селлерам из Казахстана увеличивать количество заказов и привлекать больше покупателей на маркетплейсе, мы предлагаем несколько форматов.

Во-первых, инструменты продвижения. Они помогают повышать позиции карточек товаров в поисковой выдаче и рекомендациях, принося больше показов, кликов и таким образом помогая стимулировать заказы.

Во-вторых, медийная реклама. Недавно мы запустили медийные баннеры с показами на аудиторию внутри Казахстана. Продавцам, у которых есть собственный бренд, этот формат будет особенно актуален, поскольку он помогает формировать спрос и повышать узнаваемость бренда среди казахстанцев. У медийной рекламы на Wildberries в Казахстане очень большой потенциал: для казахстанских селлеров это отличная возможность выделиться и усилить присутствие на маркетплейсе за счет использования еще одного канала коммуникации с аудиторией.

Фото: Wildberries

– То есть инструменты продвижения помогают привлечь внимание к конкретной карточке, а медиа – к бренду?

– Да. И роль бренда действительно очень важна: по запускам медийных кампаний казахстанских селлеров мы отмечаем не только рост количества заказов, но и рост брендовых запросов в период проведения кампаний. Но это не единственная задача медиа. Баннеры привлекают внимание к специальным предложениям продавца, а также позволяют напомнить о товарах, которые покупатель уже видел или уже добавил в корзину. Формат особенно полезен продавцам, которые хотят работать с местными покупателями. А это действительно важно для наших партнеров: по данным за октябрь 2026 года, более 88% селлеров из Казахстана продавали товары внутри страны.

"Для нас важно одновременно растить бизнес в Казахстане и выходить на покупателей в России. Wildberries позволяет работать на оба рынка через одну площадку, не выстраивая продажи и продвижение в каждой стране отдельно. Мы поэтапно расширили ассортимент на площадке со 150 до почти 1 000 позиций, ориентируясь на динамику спроса. Продвижение для нас – не отдельный инструмент, а часть общей стратегии продаж, поэтому мы отслеживали каждый этап воронки. Инструменты продвижения приводят трафик, но превратится ли клик в заказ, во многом зависит от качества карточки и экономики товара. Благодаря системной стратегии продвижения оборот магазина за год вырос в 2,3 раза, а органические продажи при этом не просели", – сказала Анна Галкина, менеджер по развитию компании ТОО "Гипер.фм"

Фото: Wildberries

– С чего вы рекомендуете начинать продвижение и как подобрать подходящий инструмент?

– Прежде всего, нужно ознакомиться с функционалом кабинета "WB Продвижение": там в едином интерфейсе собраны все инструменты и аналитика. Но начинать я советую не с запуска кампаний, а с так называемого "шага ноль" – проработки карточки товара. Если запустить продвижение на некачественно оформленную карточку, которая не отвечает всем факторам ранжирования маркетплейса, это отрицательно скажется на эффективности кампании.

Новичкам в продвижении на Wildberries я рекомендую самый простой и понятный инструмент: кампании с оплатой за клики (CPC). Продвижение по такой модели – это работа с уже заинтересованной аудиторией, селлер платит только за клик покупателя. Система же подбирает оптимальные места для показов, чтобы привлекать целевой трафик.

Фото: Wildberries

Помимо CPC, в кабинете доступны кампании с оплатой за тысячу показов (CPM). Они работают в двух режимах: "единая ставка" и "ручная ставка". Первый вариант оптимален для тестирования и продвижения широкого ассортимента: он позволяет быстро охватить аудиторию и повысить узнаваемость. Второй режим подходит опытным селлерам: здесь продавец задает индивидуальные ставки для каждого кластера запросов и гибко управляет зонами показа.

– Как меняется подход казахстанских продавцов к продвижению с появлением новых инструментов?

– Мы видим, что фокус казахстанских продавцов смещается в сторону системного продвижения на площадке, растет значение бренда, а покупателей в стране становится больше. Наша задача – дать селлерам необходимые инструменты и знания для построения мультиканальных стратегий продвижения.

Для этого мы, с одной стороны, продолжаем развивать наши продукты и предлагать новые решения на рынке Казахстана, с другой – регулярно проводим обучающие мероприятия, как онлайн, так и офлайн. Программы построены на разборе реальных кейсов казахстанских брендов и охватывают полный цикл работы с кампанией: от планирования и запуска до оценки эффективности и корректировки.

– Какие планы у платформы продвижения на будущий год?

– Мы продолжим развивать инструментарий и предлагать новые решения для роста бизнеса казахстанских продавцов. Наша цель – не просто наращивать функционал, а продолжить формирование единой экосистемы продвижения, которая помогает делать коммуникацию селлера с потребителем максимально эффективной на каждом этапе воронки.