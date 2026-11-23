Депутат Дания Еспаева на правительственном часе в Курултае 23 ноября 2026 года рассказала, что мешает полноценному развитию обрабатывающей промышленности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Дания Еспаева отметила, что официальная макроэкономическая статистка демонстрирует благополучные темпы.

"По итогам 2025 года в структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составила 49%, или 30,7 трлн тенге, превысив показатель горнодобывающей отрасли на 4,7%. Однако за отчетами мы видим глубокий институциональный разрыв – в экономике так и не возникло полноценного синергетического эффекта: каждое министерство продолжает работать в рамках узковедомственных показателей. В то время как целостная система межотраслевого передела, гарантированного внутреннего спроса и доступного финансирования по-прежнему остается слабой", – сказала она.

По ее словам, Министерство промышленности и строительства рапортует о формировании пулов и запуске цифровых реестров.

"Но какой реальный экономический эффект имеет реестр товаропроизводителей, если он до сих пор не разделяет отверточную сборку и глубокий передел. Отечественные заводы остаются без долгосрочных заказов и базового сырья. Министерство энергетики и наши сырьевые гиганты информируют о триллионных закупках, но почему в этих колоссальных бюджетах доля казахстанских товаров по итогам первого полугодия 2026 года, например, в нефтегазовом секторе, составила лишь 21%. Мы десятилетиями продолжаем покупать за рубежом базовую номенклатуру – арматуру, насосы, кабели и реагенты, которые могли бы производить сами", – добавила депутат.

Нет, по ее словам, сдвигов и в аграрном секторе.

"Минсельхоз докладывает о рекордных урожаях и субсидиях, но где отечественная агрохимия, упаковочные материалы высоких пределов, сельхозмашиностроение полного цикла? Почему аграрный сектор до сих пор критично зависит от импортных компонентов и зарубежных технологий? Фонд "Самрук-Казына" презентует масштабные программы импортозамещения. Но почему частный бизнес годами пробивается сквозь лабиринты закупочных процедур, сталкивается с непрозрачными отказами, а инструменты офтейк-контрактов нередко подменяются банальными краткосрочными договорами для закрытия корпоративных KPI?", – задалась вопросами Дания Еспаева.

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