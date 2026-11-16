В Казахстане для детей готовят новые ограничения на маркетплейсах

Депутат Динара Закиева на правительственном часе в Курултае 16 ноября 2026 года рассказала, как предлагается защищать детей от киберугроз, передает корреспондент Zakon.kz.

Закиева сообщила, что в рамках защиты детей разработан новый законопроект "О цифровой и информационной безопасности детей".

"Предложен широкий комплекс мер с учетом новых угроз и развития технологий. Например, нормы по обеспечению безопасности всех цифровых и информационных продуктов, в том числе онлайн-игр, через введение требования к платформам по маркировке и описанию содержания их цифровых рисков, таких как возможность переписки, внутриигровые покупки. Кроме того, предусмотрен механизм обязательной верификации от уполномоченного госоргана, мониторинг по выявлению нарушений, требование по удалению или блокировке информационной или цифровой продукции в случае выявления угрозы либо опасности данного продукта, например, игры", – добавила она.

Предлагается также установить ответственность для собственников платформ за нарушение требований законодательства.

"Такой же подход предусмотрен по регулированию взаимодействия несовершеннолетних и электронных торговых площадок в части приобретения товаров на маркетплейсах. Предусмотрено требование по введению функции "родительского контроля" на все цифровые платформы, то есть для детей будет введена фильтрация. Соответственно, немаркированные и неверифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры ребенок не сможет видеть, иметь доступ и возможность скачать", – пояснила депутат.

В проекте закона также реализована международная практика по внедрению детских ID карт с фотографией, позволяющих точно определять и идентифицировать личность ребенка, что обеспечивает безопасность детей и цифровое сопровождение реализации прав ребенка.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила учета детей и профилактики буллинга.