Депутат Дания Еспаева на правительственном часе в Курултае 23 ноября 2026 года рассказала, как можно развить отечественную перерабатывающую промышленность, передает корреспондент Zakon.kz.

Дания Еспаева указала на важность того, чтобы государственные и квазигосударственные закупки, а также закупки национальных компаний и крупных недропользователей стали реальным инструментом развития отечественного производства.

"При выборе поставщика необходимо учитывать не только минимальную цену, но и качество, надежность поставок, фактическое казахстанское содержание и экономический эффект для страны. Разумеется, это должно происходить при соблюдении требований качества и безопасности и без создания необоснованных преимуществ", – отметила депутат.

Она указала на необходимость резервировать часть закупаемых объемов за казахстанскими производителями, заключать долгосрочные офтейк-контракты и обеспечить правовые гарантии их исполнения.

"Недопустимо, когда заказчик может в одностороннем порядке пересматривать согласованные условия, сокращать объемы закупок или затягивать оплату уже поставленной продукции. В противном случае возникает замкнутый круг: отечественный производитель не может снизить себестоимость без увеличения объемов выпуска, но одновременно не может наращивать производство без гарантированного спроса. В итоге заказчик продолжает закупать импорт, а деньги, которые могли бы работать на развитие казахстанской промышленности, уходят за рубеж", – пояснила Дания Еспаева.

Ранее Дания Еспаева рассказала, что мешает полноценному развитию обрабатывающей промышленности в Казахстане.