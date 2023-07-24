На кону большой куш Комфортной школы: Почему миллиарды тенге могут вновь уйти за рубеж

На реализацию проекта "Комфортная школа" выделено 2,6 трлн тенге. Здесь возникает жесткий конфликт интересов между НПП "Атамекен" и АО "Samruk-Kazyna Construction", а бюджет может потерять миллиарды тенге из-за отсутствия KPI по внутристрановой ценности, сообщает Zakon.kz.

Напомним, на реализацию национального проекта "Комфортная школа" из республиканского бюджета и Нацфонда выделено 2,6 трлн. тенге. Согласно мнению руководства НПП "Атамекен", проблема в том, что миллиарды тенге могут попасть в карман зарубежных поставщиков из-за отсутствия KPI по внутристрановой ценности, так как при таком положении наряду с отечественными товарами могут закупаться и их иностранные аналоги.

Ничего личного, только бизнес

По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Мурата Амрина, вопрос установления внутристранового KPI по приобретению товаров отечественного производства обсуждался в Правительстве и Мажилисе РК. Кроме того, месяц назад президент поручил в рамках реализации этого проекта обеспечить преимущественный закуп строительных материалов, оборудования и мебели отечественных производителей, в том числе путем формирования прогноза потребления и заключения соответствующих офтейк-контрактов. В итоге, был создан реестр казахстанских производителей данных товаров.

"В настоящее время в него входят более 10 тысяч мебельных компаний, 12 тысяч производителей стройматериалов и свыше одной тысячи производителей оборудования. Как говорится, отечественные производители готовы создавать новые рабочие места, повышать долю местного содержания и увеличивать поступления налогов в бюджет. Однако, без установления целевых индикаторов (KPI) вся работа будет сведена к нулю". Мурат Амрин

По его словам, "Атамекен" не раз направлял свои предложения по устранению этого пробела в законе, но Министерство просвещения РК не торопится вносить предлагаемые Нацпалатой изменения. При этом оператор проекта – АО "Samruk-Kazyna Construction" уже начала работу по проектированию комфортных школ без закрепленного KPI. Так, по 116 лотам уже определены победители госзакупок. Еще по 90 – объявлен конкурс для строительства и проектирования "под ключ".

Таким образом, согласно выводам палаты предпринимателей, вопреки поручению президента, отсутствие в работе уполномоченных органов и АО "Samruk-Kazyna Construction" отсутствует слаженность, что создает риск привлечения товаров зарубежного производства.

Можно ли поддержать отечественного производителя, ничего у него не покупая

После громкого заявления НПП "Атамекен" о возможных многомиллиардных потерях бюджета АО "Samruk-Kazyna Construction" опубликовало на своем сайте разъяснение по данному вопросу, в котором говорится, что при закупке строительных материалов, мебели и оборудования для комфортных школ в приоритете будут казахстанские производители. Более того, подчеркивается, что в случае закупки иностранной мебели при наличии отечественных аналогов, на оператора проекта будет наложен штраф в размере 15% от суммы невыполненных обязательств по закупке у отечественных товаропроизводителей.

"Мы полностью привержены идее привлечения отечественных производителей для оснащения комфортных школ. Осознавая важность развития отечественного производства, мы будем активно привлекать казахстанские компании, предоставляя им все необходимые условия для участия в нацпроекте". Представитель АО "Samruk-Kazyna Construction"

АО "Samruk-Kazyna Construction" сообщило, что в настоящее время в рамках поддержки отечественных производителей в 20 регионах страны уже созданы специальные мебельные комиссии, в задачи которых входит изучение потребностей, оценка производственного потенциала и выбор отечественных предприятий для оснащения комфортных школ. Состав комиссий включает представителей SK Construction и общеобразовательных школ, депутатов маслихата, представителей прокуратуры, департамента по санэпидконтролю, ДЧС, управлений образования и НПП "Атамекен".

"Согласно договорным обязательствам, генеральные подрядчики проекта заключат договоры с поставщиками мебели в течение месяца после успешного прохождения комфортными школами госэкспертизы. Первые 207 школ будут сданы в эксплуатацию уже до конца 2024 года", - написано на сайте АО "Samruk-Kazyna Construction".

Насчет установления целевых индикаторов (KPI), оператор нацпроекта "Комфортная школа" сообщает следующее:

"17 июля на сайте открытых нормативных актов (НПА) завершилось обсуждение изменений, внесенных в Постановление Правительства №963. Окончательное подписание документа запланировано на конец июля. В документе отмечено, что мебель для школ будет закупаться только у компаний, внесенных в реестр товаропроизводителей фонда "Самрук-Қазына" и реестр отечественных производителей. В ходе обсуждений НПП "Атамекен" предложила включить в новую редакцию документа показатель KPI в размере 70% для закупки отечественной продукции. Однако предложение не получило поддержки со стороны Правительства".

Правовая коллизия

Здесь возникает закономерный вопрос – если правительство не поддержало KPI в размере 70% для закупки отечественной продукции, а SK Construction обязуется поддерживать отечественных производителей товаров и даже рискует получить штраф в случае закупки иностранной мебели при наличии отечественных аналогов, то каким должно быть процентное соотношение иностранных и казахстанских товаров?

"Требований по процентному соотношению закупа казахстанских и иностранных товаров не установлено. Подрядчики обязаны приобретать строительные материалы, мебель и оборудование в первую очередь у казахстанских производителей, и только при отсутствии или дефиците отечественных товаров они могут закупать материалы и товары импортного производства", - сообщило АО Samruk-Kazyna Construction в ответ запрос Zakon.kz.

То есть, если подрядчик решил осуществить закуп у иностранного производителя, то для начала он должен доказать отсутствие товаров казахстанского производства, либо отсутствие возможности их поставки в требуемые для строительства сроки. Для этого необходимо письменное подтверждение казахстанских товаропроизводителей.

"Все эти обязательства прописаны в договорах закупки комплексных работ по проектированию и строительству комфортных школ "под ключ", заключенных между компаниями-подрядчиками и оператором проекта". АО "Samruk-Kazyna Construction"

Это битва титанов отнюдь не за народные интересы

Экономист Марат Абдурахманов считает, что стороны конфликта, прикрываясь государственными интересами, борются лишь за единоличное обладание большим куском бюджетного пирога.

"И палата предпринимателей, и Samruk-Kazyna Construction преследуют только свои корпоративные интересы. Куда бы ни склонилась чаша весов, это никак не отразится на качестве строительства школ. И те, и другие будут привлекать гастарбайтеров и закупать товары иностранного производства. Таково реальное положение нашей экономики". Марат Абдурахманов

По его словам, реестр отечественных товаропроизводителей не внушает доверия. Их количество сильно завышено, считает экономист.

"К примеру, в реестр "Атамекен" входит свыше 10 тысяч мебельных компаний. Простой расчет, площадь среднего мини цеха, занимающегося производством мебели, а не сборкой, начинается от 300 квадратных метров. В любом городе Казахстана предприятий подобного профиля – 5 или 6. В крупных городах их может быть до 10, в крайнем случае, несколько десятков, но никак не сотен и тысяч". Марат Абдурахманов

Причина, по его мнению, в том, что в законе не ставится никакой разницы между производителями и сборщиками мебели. Поэтому, эксперт не исключает, что мебель наверняка мебель будет закупаться у зарубежных поставщиков, а собираться в Казахстане, что дает право именовать ее отечественным товаром. Таже история, что и с казахстанским автопромом.

Резюмируя, можно отметить, что пока два гиганта спорят за государственные деньги, никто в данной ситуации не выигрывает.