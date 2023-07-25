Что скрывает фейк для пенсионеров: Каков сегодня уровень налоговой нагрузки для казахстанцев

Почему в соцсетях появляется ложная информация о послаблениях для тех казахстанцев, кто постарше, и каков сегодня уровень налоговой нагрузки на пенсионеров, выяснял Zakon kz.

Вопрос о налоговом бремени пенсионеров в казахстанском обществе обсуждают давно и часто. Но единого мнения по данной проблеме нет. Однако эксперты полагают, что несмотря на послабления в налоговом законодательстве для пенсионеров и низкой налоговой нагрузки, финансовое благополучие самой старшей части населения страны оставляет желать лучшего.

Нагрузка на пенсионеров низкая, но…

Экономист Марат Абдурахманов говоря об уровне налоговой нагрузки на пенсионеров низкий, предлагает взглянуть на статистику.

"Нагрузка на пенсионеров низкая. Другое дело, что они выходят на пенсию тогда, когда уже физически не могут дальше работать. 63 года – это высокая планка, если учитывать среднюю продолжительность жизни в Казахстане. Пенсия дана, чтобы наслаждаться жизнью. А у нас так получается или нет? Достаточно посмотреть статистику доживающих до 63 лет. До реформ в пенсионной системе с десяток лет назад у нас было 2,8 млн пенсионеров, сейчас официально не более 1,5 млн". Марат Абдурахманов

Золотая осень жизни или полигон выживаемости

Бывший председатель Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдар Алибаев также отмечает, что послабление в налоговом законодательстве для пенсионера есть, но они незначительны, чтобы обеспечить современным казахстанцам на заслуженном отдыхе достойный по международным меркам уровень проживания.





"Да, действительно, пенсионеры освобождаются от налога на имущество физических лиц. Но частично. К примеру, если стоимость дома пенсионера или семейной четы не превышает 1000 МРП – это чуть больше 3 млн тенге, то они полностью освобождаются от уплаты налога. С одной стороны, это хорошо, но, с другой – сегодня 3 млн тенге может стоить только хибара". Айдар Алибаев

По мнению Айдара Алибаева, это очень мало. Он сравнивает показатели уровня жизни людей старшего поколения в странах Запада с казахстанскими пенсионерами и считает, что последним надо дать побольше льгот.

"Уровень пенсионного обеспечения крайне низкий. Средняя пенсия сегодня колеблется где-то от 80 тыс. до 100 тыс. тенге. Это около 200 евро. Понятно, что из-за инфляции, девальвации, и прочих неблагоприятных экономических факторов пенсионерам труднее стало выживать на эти деньги. Для сравнения, в Литве пенсия – 500-600 евро в месяц, в Эстонии – более 800 евро в месяц. И это довольно небогатые страны по меркам Евросоюза. Если взять Германию, Францию и других лидеров Еврозоны, там пенсия – 1,5 и даже 2 тысячи". Айдар Алибаев

По его мнению, для пенсионеров из дальнего зарубежья их возраст – это действительно золотая осень в жизни.

Высокая нагрузка

Экономист Максат Халык налоговую нагрузку на пенсионеров считает высокой. При этом он отмечает низкий уровень пенсий.

"Средняя пенсия у нас составляет около 120 тысяч тенге. Между тем, по моим расчетам, 200 тысяч тенге должны быть минимумом. Пенсионеры из-за скудости средств потребляют только самые дешевые и необходимые продукты. В магазинах, супермаркетах и на рынках часто можно увидеть, как они подсчитывают содержимое кошелька и ищут самые дешевые товары и услуги. Я думаю, это реальный показатель их благосостояния". Максат Халык

Эксперт уверен, надо в первую очередь повышать пенсию, и в то же время не дать разогнаться инфляции.

Почему появился фейк

На днях в Казахстане распространился фейк об освобождении казахстанских пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Эксперты, опрошенные Zakon.kz считают, что появление ложной информацией, помимо явного патерналистского содержания, указывает на то, что данная категория населения находится в уязвимом положении.

Понятно, что Комитет госдоходов моментально опроверг фейковую информацию и внес уточнения. Так, согласно данным КГД от уплаты налога на имущество освобождаются отдельно проживающие пенсионеры, если по адресу места их жительства зарегистрированы исключительно пенсионеры. В пределах 1000-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:

– в пределах 1000-кратного размера МРП – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда; удостоенные званий "Халық қаһарманы"; "Қазақстанның Еңбек Epi"; награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан"; многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня"; награжденные подвеской "Алтын алқа";

– в пределах 1500-кратного размера МРП – ветераны ВОВ и к ним по льготам лица; ветераны боевых действий на территории других государств, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные п. 2 ст. 526 Налогового кодекса.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истекает 1 октября текущего года.