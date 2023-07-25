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Законодательство РК

Каждую минуту в Казахстане обрабатывают денежные переводы на 6 млрд тенге

За полгода в Казахстане обработали денежные переводы на 441 трлн тенге Фото: pexels
За минуту платежные системы Национального банка РК обрабатывают платежные операции примерно на 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка 25 июля, за первое полугодие 2023 года через казахстанские платежные системы – Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга – провели 35,3 млн платежей на общую сумму в 441,1 трлн тенге.


"Средняя нагрузка на национальные платежные системы в операционные дни составляет 294,3 тысячи платежей на сумму 3,7 трлн тенге в день. В среднем в минуту посредством платежных систем НБК проводятся операции на сумму 5,6 млрд тенге. Наибольшее количество операций обрабатывается в данных системах с 16:00 до 17:00 часов", – сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

За первую половину 2023 года работоспособность платежных систем составила 99,98%, заверили в Нацбанке.

Ранее Национальный банк сообщал, что по итогам 2022 года объем денежных переводов в Казахстан из-за рубежа вырос более чем вдвое.

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