Сколько денежных переводов совершают казахстанцы, рассказали в Нацбанке

По данным Национального банка РК, в 2023 году казахстанцы оплатили банковской картой 11,6 млрд операций на сумму 165,0 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Большая доля транзакций произошла посредством безналичной оплаты – 11,3 млрд операций на сумму 141,9 трлн тенге (рост на 36,7%).

Также в прошлом году казахстанцы стали реже обналичивать деньги – на 5,2%. Держатели карточек провели 241,1 млн операций по снятию наличных в сумме 23,1 трлн тенге.

За 2023 год наблюдался рост доли безналичных операций (с 83% до 86%) и снижение доли операций по снятию наличных денег (с 17% до 14%).

По данным главного банка страны, больше всего безналичных операций казахстанцы производят в интернете и мобильном банкинге.

"Каждый день казахстанцами посредством цифрового банкинга проводится более 24,1 млн операций на сумму свыше 344,5 млрд тенге. Во втором полугодии 2023 года через QR-коды проведено 1,05 млрд операций на сумму 6,3 трлн тенге".

По данным на 1 января 2024 года, общее количество использованных платежных карточек составило 38,7 млн единиц. В 2023 году с использованием каждой активной платежной карточки проведено более 312 безналичных операций в среднем на сумму 3,9 млн тенге.

Сеть банков для приема оплаты товаров и услуг также значительно расширилась – количество POS-терминалов составило 1,04 млн единиц (рост на 25,3%) у 793,1 тыс. предприятий (рост на 39,7%). В 2023 году через каждый POS-терминал в среднем проводилось 2,4 тыс. операций на сумму 15,2 млн тенге.

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