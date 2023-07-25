Киты скидывают крипту: какая из криптовалют получит широкое признание к концу года

Крипторынок вновь штормит. Биткоин-киты начали "разгрузку". Аналитики Binance Research в полугодовом отчете отмечают, что состояние рынка демонстрирует стабильность. Вопрос лишь в том, какая из криптовалют получит широкое признание к концу текущего года – подробнее на Zakon.kz.

За несколько часов до выхода данной статьи один из криптокитов, так называют крупных инвесторов на крипторынке, продал 16 751 Ethereum (ETH) на сумму около 30,8 млн долларов. Как сообщают криптоаналитики Lookonchain, он отправил альткоины на Binance и обменял их на Tether (USDT) – гибридную крипто-фиатную валюту, цена которой равна стоимости доллара (один USDT = 1 доллар). По данным CoinMarketCap, активность этого инвестора совпала с периодом, когда общая рыночная капитализация криптовалюты упала за сутки на 1,84% до 1,17 трлн долларов.

Между тем, цена на ETH также снизилась на 1,04%, в результате чего альткоин номер один торговался по 1851,09 долларов. Эта 24-часовая потеря также привела к снижению недельной производительности криптовалюты до -2,81%. Если медвежий импульс сохранится, в ближайшие 24-48 часов ETH может потерять поддержку на отметке 1840 долларов. Хотя не исключено, что продолжающееся давление со стороны инвесторов может подтолкнуть ETH к барьеру на 1950 долларов.

Аналитики исследовательской компании CoinShares также отмечают, что инвесторы начали вкладывать деньги в фонды альткоинов вместо биткоина. С 17 по 21 июля капитал биткоин-фондов уменьшился на 13 млн долларов, а сумма инвестиций в финансовые инструменты на базе Ethereum, XRP, Solana (SOL) и Polygon (MATIC), наоборот, выросла. Наибольшим спросом пользовались фонды на основе Ethereum, привлекшие 6,6 млн долларов.

По данным биржи Deribit, амплитуда колебаний цены Bitcoin (BTC) опустилась до двухлетнего минимума в 37%. Снижение интереса к биткоин-фондам произошло на фоне падения уровня волатильности курса криптовалюты.

Аналитики Glassnode сообщают, что с 30 мая агрегированный баланс принадлежащих китам (от 1000 BTC) биткоинов за исключением кошельков бирж сократился на 255 000 BTC.

Анализируя события прошлой недели, аналитик Alpari Анна Бодрова отмечает, что инвесторы так и не нашли оснований продолжать покупки.

"Поддержка для BTC располагается на уровне 29500 долларов - предыдущая на ступени в 29800 долларов себя не оправдала, потому что "провисала" при каждой атаке "медведей". Для возвращения к планомерному росту нужно вернуться выше 30350 долларов". Анна Бодрова

Аналитик полагает, что уже совсем скоро сезонный фактор вот-вот прекратит свою поддержку BTC и тогда "медвежьих" поводов станет больше.

Шторм не уничтожил крипторынок

Аналитики крупнейшей в мире криптобиржи Binance выпустили полугодовой отчет, где отмечают, что состояние отрасли лучше, чем ожидалось. И хотя первая половина 2023 года стала для отрасли серьезным испытанием, рынок криптовалют все же продемонстрировал устойчивость.

По данным аналитиков Binance Research, капитализация криптовалютного рынка завершила период в положительной области на квартальной, полугодовой и годовой основе.

Фото: Binance Research

Общая рыночная капитализация выросла на 30% в годовом исчислении, закрывшись на уровне 1,17 трлн долларов на 30 июня.



Для Bitcoin в 2023 году наступила новая эра

Первая половина года для BТС была насыщенной. Ведущую криптовалюту штормило, но как отмечают эксперты Binance Research, благодаря техническим достижениям, включая появление ординалов, надписей и токенов BRC-20, для BТС в 2023 году наступила новая эра.

"В то время как в последние несколько лет основное внимание уделялось смарт-контрактам, таким как Ethereum, BNB Chain и Solana, в этом году BТС удалось вновь занять свое место, как в заголовках газет, так и на рынке", - говорится в отчете.

На графике видно, что за первое полугодие биткойн увеличил свою долю на рынке с 40,4% до 50,5%, вновь захватив более половины общей капитализации криптовалютного рынка.

Рисунок 2: Биткойн продемонстрировал доминирующее положение на рынке





Фото: Binance Research

Стейблкоины

Стейблкоины — это цифровые активы, отражающие курс фиатных валют или других активов. На этом рынке, как отмечено в отчете, по мере становления криптовалютных рынков в первой половине 2023 года произошли интересные события.

"В этом году рынок стабильных монет заметно сократился. В значительной степени это можно объяснить изменением нормативно-правовой базы, прекращением работы биржи Binance USD (BUSD), сбоями в работе банков, имеющих отношение к криптовалютной экосистеме, а также остаточный эффект от прошлогодних событий, связанных с некоторыми централизованными финансовыми институтами (CeFi)". Binance Research

Тем не менее, несмотря на скромное снижение на 7,0% с начала года, общий объем рынка стейблкоинов остается относительно стабильным и составляет 128,1 млрд долларов. На данный момент стейблкоины удерживают 10% доли мирового криптовалютного рынка.

Стейблкоины продолжают играть фундаментальную роль в качестве связующего звена между миром традиционных финансов и криптовалют. В частности, "USDT" компании Tether укрепляет свои позиции на рынке на фоне снижения рыночной стоимости стейблкоинов. Доминирующее положение USDT стало особенно заметным после того, как компания Paxos прекратила эмиссию BUSD. Вслед за этим на рынке появился еще один игрок – TrueUSD ("TUSD"), который сумел воспользоваться ситуацией и занять 2,4% рынка стейблкоинов. В условиях, когда потребители стейблкоинов ищут альтернативы BUSD, TUSD удалось зарегистрировать ошеломляющий рост в 330,5%.

С начала года USDT вырос на 25,8% по сравнению с предыдущим годом, показав внушительную рыночную стоимость в 83,3 млрд долларов. По прогнозам аналитиков Binance Research, в перспективе USDT будет составлять 65,0% от общего объема стейблкоинов на рынке, что напоминает его позиции в 2021 году.

Подводя итог, отметим, что динамика криптовалютной индустрии не стоит на месте, и хотя она сопряжена с высокочастотными колебаниями, это направление цифровых активов имеет свои преимущества. Не исключено, что до конца года мы еще увидим немало интересного на данном рынке. Пока же Bitcoin сохраняет свои лидирующие позиции, завершив полугодие на самом высоком уровне с апреля 2021 года, хотя его корреляция с TradFi сейчас и находится на трехлетнем минимуме.