Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 26 апреля

Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 26 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,73 тенге; евро – 543,38 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,11 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460 тенге на покупку, 466,97 тенге на продажу.

Курс евро:

538 тенге на покупку, 548 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,85 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

462,72 тенге на покупку, 464,92 тенге на продажу.

Курс евро:

542,25 тенге на покупку, 547,66 тенге на продажу.

Курс рубля:

5.98 тенге на покупку, 6,1 тенге на продажу.

Материал по теме

Прогнозы по инфляции озвучили в Нацбанке

Ранее в Нацбанке объяснили идею с частными пенсионными фондами.

Мухит Турсынали
Читайте также
Гроза, град и сильный ветер: штормовое предупреждение на 27 апреля
17:14, Сегодня
Гроза, град и сильный ветер: штормовое предупреждение на 27 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 апреля
11:01, 18 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы – 19 апреля
11:04, 19 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы – 19 апреля
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
