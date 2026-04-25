Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 апреля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,73 тенге; евро – 543,38 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,11 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу. Курс евро: 538 тенге на покупку, 548 тенге на продажу. Курс рубля: 5,85 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 463,17 тенге на покупку, 465,35 тенге на продажу. Курс евро: 543,01 тенге на покупку, 548,36 тенге на продажу. Курс рубля: 6,02 тенге на покупку, 6,13 тенге на продажу. Материал по теме Больше выбора – выше доходность: в Нацбанке объяснили идею с частными пенсионными фондами Ранее Нацбанк озвучил прогнозы по инфляции. Глава финрегулятора заявил, что прогноз – позитивный.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: