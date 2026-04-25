Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 апреля
По состоянию на 25 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,73 тенге; евро – 543,38 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,11 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.
Курс евро:
538 тенге на покупку, 548 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,85 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
463,17 тенге на покупку, 465,35 тенге на продажу.
Курс евро:
543,01 тенге на покупку, 548,36 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,02 тенге на покупку, 6,13 тенге на продажу.
