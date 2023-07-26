Валютный прогноз: что будет влиять на курс тенге в августе
Согласно информации опубликованной Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК) на валютном рынке KASE во вторник преобладали покупки нацвалюты. Это происходило на фоне высоких цен на нефть и общего улучшения риск-аппетита на мировых рынках.
"Сигналом к покупкам и продажам в ближайшей перспективе выступят планируемые объемы продаж инвалюты из Нацфонда на август, которые в текущем году составляют в среднем 582 млн долларов в месяц". Ассоциация финансистов Казахстана
Фото: Ассоциация финансистов Казахстана
В ассоциации сообщили, что во второй половине августа также стартует очередной квартальный налоговый период. Традиционно, в это время растет предложение инвалюты на рынке.
Ранее, участники опроса АФК прогнозировали, что к началу августа 2023 года курс доллара к нацвалюте составит 454,4 тенге за доллар (текущий курс 445,06 тенге), а в следующем году вырастет до 474,2 тенге за доллар.
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара по состоянию на утро среды составил 445,06 тенге, евро – 491,39 тенге, рубля – 4,94 тенге.