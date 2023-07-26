Валютный прогноз: что будет влиять на курс тенге в августе

В последний месяц лета на курс национальной валюты могут влиять продажи инвалюты из Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz

Согласно информации опубликованной Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК) на валютном рынке KASE во вторник преобладали покупки нацвалюты. Это происходило на фоне высоких цен на нефть и общего улучшения риск-аппетита на мировых рынках.

"Сигналом к покупкам и продажам в ближайшей перспективе выступят планируемые объемы продаж инвалюты из Нацфонда на август, которые в текущем году составляют в среднем 582 млн долларов в месяц". Ассоциация финансистов Казахстана

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В ассоциации сообщили, что во второй половине августа также стартует очередной квартальный налоговый период. Традиционно, в это время растет предложение инвалюты на рынке.

Ранее, участники опроса АФК прогнозировали, что к началу августа 2023 года курс доллара к нацвалюте составит 454,4 тенге за доллар (текущий курс 445,06 тенге), а в следующем году вырастет до 474,2 тенге за доллар.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара по состоянию на утро среды составил 445,06 тенге, евро – 491,39 тенге, рубля – 4,94 тенге.