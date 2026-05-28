Нацбанк сделал заявление о новой банкноте номиналом 500 тенге
В монетарном регуляторе напомнили, что новая банкнота номиналом 500 тенге выпущена в обращение с 25 декабря 2025 года.
"Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль". Дизайн серии основан на художественных элементах сакской культуры, которая считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", – заявили в пресс-службе НБК в четверг.
В связи с этим Нацбанк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.
О защитных элементах денежного знака
На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб РК нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Также на банкноте имеется ныряющая монохромная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации голубого цвета.
Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
