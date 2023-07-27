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Доллар немного подорожал на торгах 27 июля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,72 тенге, поднявшись на 0,37 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 62,29 тенге (+0,23).

Курс евро установлен Нацбанком в 492,01 тенге, рубля – 4,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447 тенге, евро – по 494-498 тенге, российские рубли – по 4,85-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 26 июля после снижения накануне.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,66 доллара за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. 

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 1,04%, до 79,6 долларов за баррель. 

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Лариса Черненко
KASE
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