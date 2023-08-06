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Цены на популярные криптовалюты

криптовалюты Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 29 066,3 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

Ethereum (ETH): 1 832,83 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

Tether (USDT): 0,9995 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 244,50 $; изменения за 24 часа: +1,24%.

USD Coin (USDC): 1,0013 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,074906 $; изменения за 24 часа: -1,39%.

Binance USD (BUSD): 1,0009 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

По состоянию на 6 августа 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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