Финансовый астропрогноз: кого-то ждет денежный прорыв в августе, кому-то придется попотеть

Август 2023 года обещает быть интересным временем для всех знаков зодиака в плане финансовых перспектив. Эксперт в сфере астрологии составила финансовый гороскоп на август для читателей Zakon.kz.

Последний месяц лета обещает быть жарким почти для всех знаков зодиака, и это далеко не о погоде. В отношении финансов уклоняться от работы нельзя, пора начинать действовать, рассказывает астролог Мадина Шагалиева. По ее словам, в августе солнце, находясь в знаке Льва, принесет много оптимизма и творческих порывов. Только в начале месяца можно выдохнуть и хорошо отдохнуть, а начиная с середины последнего месяца лета наступает самый лучший период, чтобы проявить себя на работе и реализовать самые смелые финансовые решения.

"В августе самыми денежными знаками будут Овны, Девы, Весы и Стрельцы. Овнам желательно ярко заявлять о себе, проявлять инициативу и доход возрастет. Девы – у вас прекрасный шанс приумножить капитал за счет большего общения и налаживания связей. Весы – для вас желательно новое обучение, которое заставит иначе посмотреть на свой труд. Стрельцы – для вас прекрасное время быть в мягкости к другим, а ваша дипломатия позволить заключить нужные договоренности". Мадина Шагалиева

Легких денег ждать не стоит

В предстоящем месяце Венера находится в фазе ретроградного движения. По словам астролога, в этот период ждать легких денег не стоит. Ретроградным называют время, когда планета движется по орбите в обратном направлении относительно Земли. Согласно астрологии, это дни с 23 июля по 4 сентября 2023 года.

Для крупных покупок и серьезных решений ретроградная Венера считается неблагоприятным временем, ведь покупка может обернуться серьезной проблемой. Астролог Мадина Шагалиева в августе советует лучше решить бытовые вопросы, например навести порядок дома, на даче или же приготовить заготовки на зиму.

"До 9 августа траты могут быть один за одним, причем в очень необычных и неожиданных ситуациях. Здесь важно заранее быть готовыми к бытовым моментам, самим запланировать покупки в дом, для семьи и близких. К 12 августа может наступить пик напряжения, который можно направить в сферу здоровья и лучше запланировать поход к врачу, также это благоприятное время для трат на авто. Вторая половина августа скорее внесет спокойствие на грядущую осень". Мадина Шагалиева

Крупные неожиданности или приятный бонус

Несмотря на ретроградную Венеру, которая может подпортить многим планы, в деловом отношений месяц довольно перспективный, рассказывает астролог. По прогнозам специалиста, в августе крупные и неожиданные изменения могут ожидать Скорпионов, Близнецов и Дев. А вот супер приятный бонус в августе ждет тельцов и козерогов.

"Скорпионам в августе важно разграничить работу и дом, расставить приоритеты и границы между коллегами по работе и личным времяпровождением. Близнецы – для вас это время кризисоустойчивости и понимания насколько вы умеете заявлять о себе. А вот для Дев – это период, когда может закончится одна глава в работе и начаться новая, более перспективная. Для Тельцов в августе благоприятно заниматься накоплением. Козероги – это время когда лучше избавиться от наличных и направить их в новые рисковые инвестиции, как трейдинг". Мадина Шагалиева

Астролог также рассказала, что 1,4, 10 и 16 августа являются самыми благоприятными для трат. А вот с 5 по 9 августа, 17 и 31 августа – лучше накапливать свои финансы.

Финансовый прогноз для огненных знаков

По прогнозам астролога, август 2023 года будет удачен для каждого огненного знака. Важно грамотно распоряжаться деньгами и избегать оттока финансов.

"Овен для вас август это благоприятное время для свечения и быть заметным для других. Другое дело насколько вы застенчивы и закрыты к новому, тогда больших финансов не ждите. Лев – август расставляет все по стоим местам, ждите финансового прилива от дополнительных проектов. Стрелец – август щедро одаривает вас вниманием и дает право на выбор. В этом месяце вы уже сами решаете в какую сторону лучше вам идти: в дисциплину с расписанием или же в хаос и личные предпочтения. Главное – тратьте свои деньги с умом". Мадина Шагалиева

Финансовый прогноз для воздушных знаков

Увеличить свой доход, активно работать и достичь финансовой стабильности в этом месяце смогут воздушные знаки. По прогнозу астролога, для достижения финансового благополучия следует обратить внимание на методы работы. Честный и эффективный труд поможет стабилизировать доход и улучшить карму.

"Близнецы – самые эмоциональные дни, когда не стоит принимать решения это 9-11 августа, в остальные же дни вам нужно строго идти по расписанию и придерживаться плана на месяц. Звезды подсказывают, что Близнецам стоит обратить внимание на инвестиции и возможности добавить источники дохода. Весов в августе ожидает столкновение интересов, столкновение старого и нового и пора решить, что для вас более ценно. Звезды сулят вам возможность увеличить свой доход и достичь финансовой стабильности. Водолей – займитесь собой, август говорит о любви к себе, заботе о себе, своем психологическом и физическом состоянии. Звезды предвещают Водолеям хороший заработок в этом периоде, но для этого необходимо активно действовать и не лениться". Мадина Шагалиева

Финансовый прогноз для водных знаков

Работать в поте лица придется в августе водным знакам зодиака. Благодаря упорному труду, финансовые решения Раков, Скорпионов и Рыб в предстоящем месяце будут успешны. Тем не менее, астролог рекомендует этим знакам быть осторожными, особенно если вы что-то покупаете, подписываете документы или что-то продаете.

"Для Раков в августе звезды рекомендуют быть дипломатами и рвать те связи, которые эмоционально вас выматывают. Также следует соблюдать экономию и вести учет своих трат. Скорпионам в августе следует более детально отнестись к семье и сфере реализации. Помимо этого, следует проявить предприимчивость и рассмотреть возможность открытия своего собственного дела. Рыбы – август для вас классный период для работы с конфиденциальной информацией, тайнами и распутыванием нитей, которые могли быть завязаны еще до вас. Август для вас продуктивный период в финансовой и рабочей сферах. Вы можете достичь успехов в работе, повысив свой авторитет среди коллег и начальства". Мадина Шагалиева

Финансовый прогноз для земных знаков

В конце лета по-настоящему отдохнуть и расслабится смогут представители земных знаков, рассказывает астролог. По прогнозу Мадины Шагалиевой, Тельцы, Девы и Козероги только ближе к осени смогут реализовать проекты, которые принесут им финансовый прорыв. А пока, в конце лета им придется чуть-чуть поэкономить, чтобы не уйти в минус.

"Для Тельцов август — это время отшельничества, когда стоит больше быть наедине с собой. После 16 августа могут быть резкие изменения, которые заставят снова обратить на себя внимание. Если у вас есть идеи, которые позволят выйти на новый финансовый уровень, то конец лета — самый подходящий для этого период. Для Дев звезды говорят, что август период изменений, преодоление кризиса. Вам срочно нужно действовать, а не ждать пинка извне, так вы сможете увеличить доход. А Козероги получат свой отпуск, который они заслужили. Им рекомендуется подходить к расходам с особой осторожностью. Желание потратить деньги может обернуться нулем в кошелке". Мадина Шагалиева

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