Финансовый астропрогноз: кого ожидает денежный прорыв в сентябре

В сентябре начинается ретроградный Меркурий, который может подпортить многим казахстанцам планы. Какие знаки ожидает денежный прорыв в первый месяц осени и нужно ли готовиться к непредвиденным тратам, рассказал Zakon.kz астролог.

Астролог Ерлан Мукашев отмечает, что астрология, в том числе финансовый прогноз, – дело индивидуальное. Тем не менее общие советы для знаков зодиака все же возможны. Эксперт отмечает, что в предстоящем месяце ожидается ретроградный Меркурий, который может подпортить планы некоторым людям. Каждый раз, когда он наступает, мир начинает колебаться, как будто путешествует назад во времени, объясняет астролог. В этом году период ретроградного Меркурия длится с 23 августа до 15 сентября. В это время люди могут ощущать беспокойство и страх, особенно те, кто привык рассчитывать на четкость и планомерность.

"Из-за ретроградного Меркурия первая половина сентября принесет сложности в финансовую сферу, задержки с выплатами, отмены сделок, ошибки в расчетах. Первые 4-5 дней сентября могут измотать, затянуть рабочие процессы и даже приостановить их. С 15 сентября ситуация изменяется в лучшую сторону, начинается благоприятный период для новых начинаний и кардинальных перемен в профессиональной сфере. Во второй декаде месяца формируются благоприятные условия для развития бизнеса, карьерного продвижения, нового витка в работе и различных проектах". Ерлан Мукашев

Детали прогноза для огненных знаков

По прогнозам астролога, начало осени для представителей огненных знаков пройдет достаточно плодотворно. Овны смогут пересмотреть источник заработка и свою финансовую стратегию, если к последнему пункту они подойдут осознанно, то есть вероятность выйти на новый финансовый уровень.

"Овны, вас будет одолевать жажда обрести новые знания и навыки, и подталкивать к педантичному изучению интересующих вас вопросов. Все это в скором времени пригодится и поспособствует материальному благополучию. Сентябрь также идеально подойдет для самосовершенствования, причем как физического, так и нравственного или интеллектуального. Во второй половине месяца можно запустить свой обучающий курс". Ерлан Мукашев

По его прогнозам, Львов ожидает прилив сил и энергии, благодаря чему резко возрастет их популярность. Все свои силы они должны направить на развитие своей карьеры, это и поможет сорвать большой куш.

"Львы, вам все силы стоит направить на максимально эффективное времяпровождение, сосредоточившись на достижении результатов в профессиональной сфере и карьере. Однако при этом вам следует избегать азартных игр, быть аккуратными и предельно внимательными в финансовых вопросах. Будьте готовы к тому, что конкурентов, завистников и недоброжелателей станет больше, но вряд ли они серьезно вам навредят". Ерлан Мукашев

Стрельцам в сентябре звезды советуют быть готовыми к новым возможностям для увеличения доходов. Не стоит расслабляться – пришло время реализовывать ваши финансовые цели. Однако, по словам астролога, идти ва-банк все-таки не стоит, особенно если это касается вашей работы.

"Стрельцы, следите за своими расходами, накапливайте ресурсы. Вам может захотеться внезапно сменить место работы или даже род деятельности. Действительно, сейчас хорошее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной жизни. Однако лучшим решением будет попросить повышения, предложив свои инновации для развития предприятия. Вашу инициативу обязательно отметят и, вполне возможно, предложат высокую должность. Запишитесь на тренинг личностного роста, это поможет вам увидеть свой потенциал и обрести больше уверенности в своих силах". Ерлан Мукашев

Воздушные знаки: Близнецы, Водолеи и Весы

Особенно сильно ретроградный Меркурий покажет свой характер Близнецам. Звезды рекомендуют им планировать все важные дела, мероприятия и переговоры на вторую половину сентября. Также нужно будет более бережно относиться к деньгам – это позволит избежать долговой ямы в этот непростой период. Все свои усилия лучше направлять на увеличение стабильного дохода, а не разовой прибыли.

"Близнецы, в сентябре самые важные дела, рабочие поездки, разговоры с руководством, особенно о деньгах, планируйте не раньше 16 сентября. В течение всего месяца мысли и настроения будут скакать и менять градус от пресловутого "Все пропало!" до восторженно-наивного "У меня все получится!". Денежные поступления, интересные предложения о сотрудничестве, клиенты и заказчики появятся во второй половине сентября". Ерлан Мукашев

Не сладко в первом месяце осени придется и Водолеям. Представителям этого воздушного знака придется включить режим скряги и серьезно относиться к своим финансам. Стоит очень внимательно относиться к тратам на разные мелочи, чтобы избежать бесполезных покупок. А вот под конец сентября у Водолеев будут хорошие возможности увеличить свой доход.

"Водолеи, у вас сейчас денежных средств не так много, как хотелось бы, однако рациональное мышление поможет грамотно распределить финансы и даже немного отложить. Возможно, придется заниматься текущей организационной работой, а также различными мероприятиями, связанными с недвижимостью. Во второй половине сентября перед вами открываются широкие перспективы на карьерном поприще. Берите масштабные проекты, просите повышения, не боясь отказа начальства. Вы получите выгодное деловое предложение, которое стоит принять". Ерлан Мукашев

А вот Весам в предстоящем месяце крупных подарков от Вселенной ждать не стоит, разве что под конец сентября. Тем не менее больших дыр в бюджете не предвидится, если вы будете относиться к финансам более осознанно. Под влиянием ретроградного Меркурия есть вероятность, что у вас усилится тяга к авантюрам и азартным играм. Помимо этого, вы можете также стать жертвой мошенников.

"Весы, осенью возрастает ваша работоспособность и усиливается мыслительная деятельность. Однако для вас в этот период легче легкого стать жертвой мошенников, поэтому надо быть начеку. Адекватное и в чем-то даже самокритичное восприятие себя любимого поможет грамотно расставлять приоритеты и выстраивать коммуникацию на профессиональном поприще. И не забывайте, что вторая половина сентября благоволит любым начинаниям и новым проектам". Ерлан Мукашев

Финансовый прогноз для водных знаков

По прогнозу астролога, для Раков сентябрь – идеальное время для саморазвития. Звезды рекомендуют вам не довольствовать малым, расширять горизонты и обучаться новому. Представителям водного знака специалист советует строить деловые связи, быть открытыми к новым знакомствам, чтобы из своего дела выжать максимум.

"Для Раков сентябрь идеально подходит для увольнения и нового начала в профессиональной сфере, сотрудничества с иностранными партнерами. В сентябре лучше избегать крупных финансовых операций, не время для решения жилищных вопросов и имущественных споров, бумажной волокиты. Посвятите этот месяц плавному и неторопливому изучению иностранных языков или другого материала, знание которого поможет произвести хорошее впечатление на потенциальных работодателей". Ерлан Мукашев

Он также отмечает, что Скорпионы в предстоящем месяце будут больше обычного волноваться за финансовые вопросы. Астролог рассказывает, что у этих знаков будет запутанное состояние, тревожные мысли, которые заставят их переживать из-за даже небольшой потраченной суммы.

"Скорпионам лучше запланированные крупные покупки отложить до второй половины месяца, то есть до того момента, когда вы испытаете прилив жизненных сил. Тогда увеличится концентрация, появится способность к многозадачности. Обстоятельства сентября помогут развить ваши умственные и творческие способности, позволяя из реализовывать". Ерлан Мукашев

Неожиданно приятные финансы в начале осени могут появиться у Рыб, им, по прогнозу астролога, вернут старый долг или заплатят за оказанную прежде услугу. А в конце месяца и вовсе вы можете сорвать настоящей джекпот. Тем не менее представителям водного знака звезды рекомендуют не расслабляться, на горизонте могут мелькнуть недоброжелатели.

"Рыбы, в сентябре у вас возможны конфликты из-за денег, будьте внимательны с недоброжелателями и конкурентами. В этом месяце лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в "сырые" проекты. Вы ощутите зависть со стороны других людей, поэтому доверяйте только проверенным людям. Возможно, придется переучиваться или проходить курсы по повышению квалификации. Во второй половине сентября предпринимателям удастся найти надежных партнеров, сотрудничество с которыми принесет успех". Ерлан Мукашев

Прогноз для земных знаков

Спокойно выдохнуть и не переживать в сентябре может один из самых денежных знаков в астрологии – Тельцы. В этот период они будут отличаться быстрым, изворотливым умом, изобретательностью и хорошим чувством юмора. Астролог прогнозирует, что любые финансовые операции будут проходить без проволочек, а вопросы, связанные с документами, решаться молниеносно.

"После 5 сентября Тельцам можно строить далеко идущие планы и запускать долгосрочные проекты, запускать рекламную кампанию, привлекать инвесторов. Постарайтесь провести сентябрь максимально активно, заряжаясь солнечной энергией и не упуская всех открывающихся перед вами возможностей". Ерлан Мукашев

Впрочем, в сентябре не всем земным знакам повезет так, как Тельцам. У Дев, например, особенно в первой половине сентября, будет много провокаторов, раздражающих личностей. Их репутация неконфликтного и миролюбивого человека может пошатнуться, но этого Девам сейчас нельзя допускать, предупреждает астролог.

"Девы, ваше позитивное отношение к жизни и разумное желание не растрачивать собственные ресурсы на выяснение отношений, лучшее решение. При малейшем намеке на ссору закругляйте разговор, отгораживайтесь от собеседника и продолжайте спокойно заниматься своими делами. И тогда во второй половине сентября получите хороший доход". Ерлан Мукашев

Максимально внимательными и осторожными в начале осени нужно быть и Козерогам. Особенно могут пострадать владельцы бизнеса. Предпринимателям стоит подготовиться к проверкам, а также к активизации старых юридических проблем. По словам астролога, представителям этого земного знака также нужно будет пересмотреть свои финансовые цели.

"Козероги, вам в этот период стоит быть экономнее и придержать деньги для более крупной покупки. Во второй половине сентября удачными будут проекты, связанные с зарубежными инвестициями. В профессиональном плане для вас наступает период серьезных перемен. Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, доходные подработки. Активное общение будет способствовать вашему продвижению по карьере". Ерлан Мукашев

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