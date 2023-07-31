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Законодательство РК

Нефтяные доходы Нацфонда РК сократились впервые за два года

деньги, налоги, поступления Фото: unsplash
Впервые за два года наблюдается сокращение нефтяных доходов, в результате объем налоговых поступлений в Национальный фонд РК снизился на 16%. Налоги в республиканский и местные бюджеты за шесть месяцев 2023 года продемонстрировали умеренный рост, сообщает Zakon.kz

Причины снижения

На фоне неисполнения плана поступлений по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сокращение нефтяных доходов происходит впервые за два года. В результате налоговые поступления в Нацфонд РК снизились на 16% за первое полугодие 2023 года по сравнению с показателями 2022 года, говорится в исследовании Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

В то же время, по данным АФК объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 2,1 трлн или 53% от объема на 2023 год.

"Таким образом, с учетом поступлений валютные активы Нацфонда на 1 июля текущего года составили 59,8 млрд долларов. Целевой индикатор – 100 млрд к 2029 году".АФК
налоги, нацфонд, поступления

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По данным ассоциации, за январь-июнь 2023 года всего было собрано 11,6 трлн налогов, что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Рост бюджетов

Налоговые поступления в республиканский и местные бюджеты показали умеренный рост 26% и 25% соответственно. Рост обусловлен перевыполнением плана по НДС, поступающему в республиканский бюджет, ИПН, КПН, социальному налогу, налогам на имущество, поступающим в местные бюджеты.

Однако в целом, в первом полугодии текущего года продолжилось замедление темпов роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет (КБ): +13%, против +77% годом ранее.

налоги, поступления, динамика

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Основной причиной остается высокая база прошлого года, связанная с более высокими ценами на нефть. Средняя цена в первом полугодии 2022 года – 105 долларов за баррель, в первом полугодии 2023 года – 80 долларов за баррель". АФК

Согласно обзору АФК, исполнение годового плана по налоговым сборам, за первое полугодие текущего года составило 45%, против 57% за аналогичный период прошлого года.

Затраты КБ выросли на 29% или 2,5 трлн – до 11,4 трлн тенге, 58% от которых составили расходы на образование, социальное обеспечение и обслуживание долга. 

"Для финансирования углубившегося дефицита бюджета - 1,1 трлн и погашения займов - 1,1 трлн, было привлечено 3,8 трлн заемных средств, годовой план исполнен на 68%". АФК
бюджет, баланс

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По данным ассоциации, объем долговых обязательств правительства РК по состоянию на 1 июля 2023 года может увеличиться до 25,4 трлн тенге, способствуя дальнейшему росту расходов на их погашение и обслуживание.

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