Доходы снижаются, расходы растут: из-за чего снизились налоговые поступления в бюджет РК

Какой объем налоговых поступлений собран в первом квартале 2024 года и на что расходовались налоговые поступления, в материале Zakon.kz.

Несмотря на рост экономической активности в стране, цены на нефть и небольшое увеличение ее добычи, налоговые поступления в консолидированный бюджет (КБ) показали снижение в первом квартале 2024 года против увеличения на 20% за аналогичный период 2023 года, отмечают в аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Так, за январь-март текущего года было собрано 5,5 трлн налогов в сравнении с показателем в 5,7 трлн за этот же период 2023 года. Основные изменения наблюдаются в налоговых отчислениях в местные и республиканский бюджеты.

"В местных бюджетах наблюдается перевыполнение сборов по КПН (+106 млрд), соцналогу (+129 млрд) и ИПН (+199 млрд), а в республиканском бюджете снижение обусловлено поступлениями по НДС (-157 млрд), таможенным платежам (-161 млрд) и КПН (-289 млрд)". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В Ассоциации пояснили, что за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 19,9% против показателя в аналогичном периоде прошлого года в 23%.

Вместе с тем расходы КБ выросли на 17%, или 966 млрд, до 6,8 трлн тенге, превышая доходную часть на 18%, или 1,1 трлн тенге.

"Если ранее основной вклад в прирост расходов вносила соцсфера, то теперь 92% прироста расходов приходится на обслуживание (+164 млрд) и погашение госдолга (+721 млрд). На этом фоне доля расходов на эти цели выросла до 26% от всех расходов КБ". АФК

Таким образом, практически весь вклад в увеличение расходов внесли статьи обслуживания и погашения госдолга, подчеркивается в обзоре.

"Для финансирования дефицита бюджета было привлечено новых займов на 1,9 трлн тенге (+680 млрд) при годовом плане привлечений 6,6 трлн тенге (+844 млрд). Таким образом, годовой план исполнен на 28,1%". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 1,45 трлн, или 40,3% от годового плана. Отмечается, что объем изъятий из Нацфонда запланирован на высокой отметке 3,6 трлн тенге.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Таким образом, в первом квартале текущего года наблюдается снижение поступлений налоговых сборов -2,5% и общих доходов КБ -1,8%, при этом расходы КБ увеличились на +16,7%, резюмировали аналитики АФК.

В Ассоциации прогнозируют, что ожидаемое резкое увеличение добычи нефти в стране до 103,3 млн тонн в 2025 году с 90 млн тонн в 2023 году на фоне расширения добычи на Тенгизе при сохранении высоких цен на сырье может улучшить бюджетный баланс, а также выровнять перешедший в отрицательную зону счет текущих операций.