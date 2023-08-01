Доллар подешевел на торгах 1 августа

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,04 тенге, снизившись на 0,85 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 62,11 тенге (-0,23).

Курс евро установлен Нацбанком в 492,1 тенге, рубля – 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 488-492,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 августа.

Так, цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,36% и составила 85,12 долларов за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на 1,2%, до 85,43 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,32% и составили 81,54 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 1,5%, до 81,8 доллар за баррель.