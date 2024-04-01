Доллар еще подешевел на торгах 1 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,56 тенге, снизившись еще на 0,21 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 481,81 тенге, рубля – 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-448,8 тенге, евро – по 482,5-486 тенге, российские рубли – по 4,74-4,84 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,32%, до 87,28 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,36%, до 83,47 доллара за баррель.