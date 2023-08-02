Курсы валют в обменниках Казахстана на 2 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 2 августа 2023 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,04 тенге, евро – 488,39 тенге, рубля – 4,84 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442,5 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,94 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444,5 тенге тенге, продажи – 447,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 493 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,85 тенге. Читайте также Рост по всем фронтам: какие секторы выросли на финрынке Казахстана Прогноз курса доллара в августе: почему укрепляется тенге В Казахстане увеличат предельные суммы снятия налички со счетов субъектам предпринимательства

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