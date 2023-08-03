Курсы валют в обменниках Казахстана на 3 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 3 августа 2023 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,66 тенге, евро – 487,09 тенге, рубля – 4,77 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 449,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,87 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 491,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,87 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,83 тенге. Читайте также Удочка от аферистов: новый вид мошенничества угрожает бизнесу Тренды рынка труда: каков размер зарплаты, какие профессии востребованы и кому грозит безработица Насколько может подорожать доллар в августе – мнение эксперта

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