Курсы валют в обменниках Казахстана на 3 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,66 тенге, евро – 487,09 тенге, рубля – 4,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 449,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,87 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,87 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,83 тенге.