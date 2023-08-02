Курс доллара еще снизился на торгах 2 августа

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,66 тенге, снизившись еще на 1,28 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,75 тенге (-0,35).

Курс евро установлен Нацбанком в 488,39 тенге, рубля – 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,5-446,5 тенге, евро – по 488-492,5 тенге, российские рубли – по 4,67-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 августа.

Так, цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,8% и составила 85,59 доллара за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6% – до 84,91 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,85% и составили 82,06 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на 0,5%, до 81,37 доллара за баррель.