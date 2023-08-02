Тренды рынка труда: каков размер зарплаты, какие профессии востребованы и кому грозит безработица

Говоря о трендах на рынке труда, эксперты отмечают, что средняя заработная плата в 340 636 тенге должна быть ориентиром для всех работодателей. Какие профессии востребованы, кому грозит безработица и что в настоящее время определяет размер оплаты на рынке труда, выяснял Zakon.kz.

Среднемесячная заработная плата за первый квартал текущего года в Казахстане составила 340 636 тенге. Согласно данным Бюро национальной статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 19,3%. В целом, за последние 9 лет наибольшее увеличение по среднемесячной зарплате наблюдается в следующих сферах:

деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (+270%);

строительство (+265%);

образование (+253%);

информация и связь (+223%);

предоставление услуг по проживанию и питанию (+218%).

Тренды и что стимулирует рынок труда

Как считает доктор экономических наук Атамурат Шаменов, рынок труда – это отражение экономики, и ему свойственно меняться.

"Если следить за среднемесячной заработной платой, то можно видеть, как она растет. На первый квартал этого года она достигла 340 636 тенге. Конечно, многие не согласятся с этой цифрой. Но это вопрос другой. В целом, в этом есть положительный фактор, даже если она завышена, потому что при трудоустройстве официальном или неофициальном работодатель и соискатель будут в какой-то мере ориентироваться на нее. Она должна служить своего рода планкой для всех участников рынка труда". Атамурат Шаменов

Фото: Бюро национальной статистики РК

По словам эксперта, традиционно самая низкая оплата труда в сельскохозяйственной отрасли, а одна из высоких – в горнодобывающей промышленности. Анализ отечественного рынка труда, говорит Атамурат Шаменов, показывает, что средняя оплата по стране за наемный труд составляет плюс-минус 250 тысяч тенге.

"Первый тренд, который сразу бросается в глаза, и с чем мы ежедневно сталкиваемся, – это нехватка квалифицированных специалистов. Какую отрасль ни бери, настоящих профессионалов мало. Второй тренд: в последнее время в Казахстан все больше заходят иностранные компании. А значит, будет расти спрос на специалистов, знающих английский, китайский языки. Третий тренд: удаленная работа. Пандемия показала, что перевод на дистанционный формат работы позволяет работодателям значительно экономить ресурсы, необходимые для создания рабочего места". Атамурат Шаменов

Размер зарплаты определяет только рынок труда

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев уверен, что только рынок имеет право определять уровень зарплаты специалиста.

"Чем выше компетенция, тем больше платят. Новичок всегда получает меньше. Худшая работа та, которая не требует развития. К примеру, охранники в супермаркете или в метро. Системы безопасности в таких заведениях придуманы для того, чтобы занять орды бездельников работой. Это же тихая, ежедневная деградация". Арман Бейсембаев

Также финаналитик отметил, что мировые тренды на рынке труда сильно отличаются от казахстанских, и крен в пользу трудоустройства населения ставит под удар инновационное развитие.

"Нам неинтересна как таковая автоматизация, допустим, производства. Почему? Потому что нам надо трудоустраивать людей. Потому что Казахстан – социальное государство. У нас к кассам самообслуживания приставили кассира и охранника. А сейчас мировые тренды в том, что очень многое автоматизируется. Вследствие чего увеличивается количество потенциально безработных людей, а у нас, наоборот, государство старается не допустить роста безработицы и инициирует различные программы для обучения и последующее трудоустройство безработных граждан". Арман Бейсембаев

Кому грозит безработица

По словам экспертов, чаще всего на рынке труда автоматы и роботы вытесняют людей в низкоквалифицированных сферах трудовой деятельности.

"Социологи говорят, что не будут автоматизированы те сферы труда, которые предполагают личностный контакт: бармены, официанты и другие. Ведь, согласитесь, неприятно разговаривать с автоматом, когда вы приходите покушать. То есть сфера услуг останется. Творческие профессии тоже останутся востребованными". Арман Бейсембаев

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время могут исчезнуть такие профессии, как анатомы и физиологи, инженеры в области текстильной промышленности, космонавты, врачи в области педиатрии и токсикологии, писатели и популяризаторы научных и технических идей, аукционисты, художники по росписи и декорированию бумажных изделий. По их мнению, автоматизация может полностью заменить следующих специалистов:

операторы производственного и стационарного оборудования;

сборщики и испытатели изделий;

почтальоны;

курьеры и другие работники родственных занятий;

агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров;

формовщики; сварщики, вальцовщики и рабочие родственных занятий;

работники полиграфии;

упаковщики.

Какие профессии могут появиться в ближайшее время

В Казахстане разработали "Атлас новых профессий и компетенций", где на основе мнений экспертов в девяти приоритетных отраслях спрогнозировали появление 239 новых профессий. Ожидается, что уже в ближайшие два года стране будут нужны:

мастера 3D печати;

аналитики-технологи, аналитики по обработке больших данных;

архитекторы Big-data;

администратор сетей блокчейн;

конструктор композитных материалов;

конструктор профиля использования и замещения отходов и вторичных ресурсов;

дизайнер-конструктор рефабрикации пространств и территорий;

разработчик индивидуальных средств защиты в тяжелых условиях труда;

Digital-технолог.

Сколько казахстанцев ищут работу

На конец мая 2023 года на электронной бирже труда Казахстана была размещена 341 тысяча вакансий. В разрезе отраслей больше всего предложений приходится на следующие сферы:

образование – 74 654 вакансии;

здравоохранение – 35 815;

обрабатывающая промышленность – 32 614;

строительство – 28 341;

оптовая и розничная торговля – 26 661 вакансия.

В свою очередь соискатели чаще всего подавали резюме по следующим специальностям:

