Каким специалистам предлагали зарплату в 750 тыс. тенге на электронной бирже труда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 13 мая 2024 года, рассказали, кому работодатели на электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ) в предыдущем месяце предлагали наибольшие размеры заработных плат, сообщает Zakon.kz.

По итогам апреля на ЭБТ наибольшую заработную плату ожидали соискатели, претендующие на позиции:

мастера цеха в обрабатывающей промышленности – в среднем от 1,3 млн тенге;

руководителя проектов по разработке – от 951 тыс. тенге;

руководителя структурных подразделений коммерческих организаций – примерно 900 тыс. тенге.

В свою очередь работодатели предлагали наибольшие размеры заработных плат для:

мастеров по работам в бурении скважин – примерно 750 тыс. тенге;

генеральных продюсеров – примерно 711 тыс. тенге;

инженеров в авиации – примерно 701 тыс. тенге.

В Минтруда уточнили, что в апреле на ЭБТ размещено 90,3 тыс. вакансий и 108,9 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий выросло на 20%, а количество резюме – на 35%. При этом половина спроса пришлась на работников со средней квалификацией.

В сравнении с мартом в апреле отмечался возрастающий тренд в поиске и найме работников, связанный с сезонным увеличением активности на рынке труда. Особенно вырос спрос на среднеквалифицированных работников, на эту категорию приходится каждая вторая вакансия (49%, или 44,1 тыс. единиц). Со стороны предложения больше всего возросло количество резюме от неквалифицированных работников – на 11,7 тыс., или до 34,2 тыс. резюме. При этом спрос и предложение высококвалифицированных кадров сохранился в относительном балансе – около 28%.

Больше всего вакансий разместили предприятия отраслей образования (17,9 тыс. вакансий), прочих видов услуг (11 тыс.), здравоохранения (10 тыс.), а также строительства (8,2 тыс.).

"В региональном разрезе, за исключением Алматы (-322 вакансии), во всех регионах отмечается рост количества вакансий, в том числе в Акмолинской (на 53%, с 3 тыс. до 4,6 тыс.) и Жамбылской (на 50%, c 3,6 тыс. до 5,4 тыс.), где прирост был наибольшим. При этом в указанных регионах рост спроса сформировался в основном на неквалифицированные позиции, такие как разнорабочий, дворник, грузчик и т. д.", – рассказал директор Департамента стратегии и анализа больших данных АО "Центр развития трудовых ресурсов" Бахтияр Жазыкпаев.

Что касается резюме, то во всех регионах наблюдается их численный рост. При этом наибольший прирост в апреле продемонстрировали Западно-Казахстанская (на 69%, с 3,4 тыс. до 5,8 тыс.), Туркестанская (на 62%, с 10 тыс. до 16,2 тыс.) и Восточно-Казахстанская (на 54%, с 2,5 тыс. до 3,8 тыс. резюме) области.

"Наряду с неквалифицированными работниками наиболее востребованными профессиями стали: водитель автомобиля (2 тыс. вакансий), воспитатель (1,6 тыс.) и охранник (1,6 тыс.). При этом возрос спрос на рабочих по посадке и благоустройству зеленых зон (+521 вакансия), лесомонтажников (+502), а также дорожных рабочих (+349)", – поделился Бахтияр Жазыкпаев.

По данным Минтруда, гендерная структура соискателей за прошедший месяц не изменилась – мужчины и женщины в равной степени искали работу.

По возрастным группам увеличение количества резюме, в целом, произошло единообразно. По итогам апреля от общего числа соискателей 28% – лица старше 45 лет, 27% – лица в возрасте от 35 до 44 лет, а доля молодежи (18-35 лет) среди соискателей составила 45%. При этом наиболее активно размещали резюме соискатели в возрасте 45-55 лет (19%) и 35-40 лет (16%), а каждое 10-е резюме было размещено лицами предпенсионного возраста.

Таким образом, по данным Enbek.kz, в апреле на рынке труда наблюдался сезонный рост активности процесса поиска и найма, особенно в сегменте среднеквалифицированных работников. При этом сохранился баланс спроса и предложения в отношении работников всех квалификаций.

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