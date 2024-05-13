Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Каким специалистам предлагали зарплату в 750 тыс. тенге на электронной бирже труда

Каким специалистам предлагали зарплату в 750 тыс. тенге на электронной бирже труда, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:28 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 13 мая 2024 года, рассказали, кому работодатели на электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ) в предыдущем месяце предлагали наибольшие размеры заработных плат, сообщает Zakon.kz.

По итогам апреля на ЭБТ наибольшую заработную плату ожидали соискатели, претендующие на позиции:

  • мастера цеха в обрабатывающей промышленности – в среднем от 1,3 млн тенге;
  • руководителя проектов по разработке – от 951 тыс. тенге;
  • руководителя структурных подразделений коммерческих организаций – примерно 900 тыс. тенге.

В свою очередь работодатели предлагали наибольшие размеры заработных плат для:

  • мастеров по работам в бурении скважин – примерно 750 тыс. тенге;
  • генеральных продюсеров – примерно 711 тыс. тенге;
  • инженеров в авиации – примерно 701 тыс. тенге.

В Минтруда уточнили, что в апреле на ЭБТ размещено 90,3 тыс. вакансий и 108,9 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий выросло на 20%, а количество резюме – на 35%. При этом половина спроса пришлась на работников со средней квалификацией.

В сравнении с мартом в апреле отмечался возрастающий тренд в поиске и найме работников, связанный с сезонным увеличением активности на рынке труда. Особенно вырос спрос на среднеквалифицированных работников, на эту категорию приходится каждая вторая вакансия (49%, или 44,1 тыс. единиц). Со стороны предложения больше всего возросло количество резюме от неквалифицированных работников – на 11,7 тыс., или до 34,2 тыс. резюме. При этом спрос и предложение высококвалифицированных кадров сохранился в относительном балансе – около 28%.

Больше всего вакансий разместили предприятия отраслей образования (17,9 тыс. вакансий), прочих видов услуг (11 тыс.), здравоохранения (10 тыс.), а также строительства (8,2 тыс.).

"В региональном разрезе, за исключением Алматы (-322 вакансии), во всех регионах отмечается рост количества вакансий, в том числе в Акмолинской (на 53%, с 3 тыс. до 4,6 тыс.) и Жамбылской (на 50%, c 3,6 тыс. до 5,4 тыс.), где прирост был наибольшим. При этом в указанных регионах рост спроса сформировался в основном на неквалифицированные позиции, такие как разнорабочий, дворник, грузчик и т. д.", – рассказал директор Департамента стратегии и анализа больших данных АО "Центр развития трудовых ресурсов" Бахтияр Жазыкпаев.

Что касается резюме, то во всех регионах наблюдается их численный рост. При этом наибольший прирост в апреле продемонстрировали Западно-Казахстанская (на 69%, с 3,4 тыс. до 5,8 тыс.), Туркестанская (на 62%, с 10 тыс. до 16,2 тыс.) и Восточно-Казахстанская (на 54%, с 2,5 тыс. до 3,8 тыс. резюме) области.

"Наряду с неквалифицированными работниками наиболее востребованными профессиями стали: водитель автомобиля (2 тыс. вакансий), воспитатель (1,6 тыс.) и охранник (1,6 тыс.). При этом возрос спрос на рабочих по посадке и благоустройству зеленых зон (+521 вакансия), лесомонтажников (+502), а также дорожных рабочих (+349)", – поделился Бахтияр Жазыкпаев.

По данным Минтруда, гендерная структура соискателей за прошедший месяц не изменилась – мужчины и женщины в равной степени искали работу.

По возрастным группам увеличение количества резюме, в целом, произошло единообразно. По итогам апреля от общего числа соискателей 28% – лица старше 45 лет, 27% – лица в возрасте от 35 до 44 лет, а доля молодежи (18-35 лет) среди соискателей составила 45%. При этом наиболее активно размещали резюме соискатели в возрасте 45-55 лет (19%) и 35-40 лет (16%), а каждое 10-е резюме было размещено лицами предпенсионного возраста.

Таким образом, по данным Enbek.kz, в апреле на рынке труда наблюдался сезонный рост активности процесса поиска и найма, особенно в сегменте среднеквалифицированных работников. При этом сохранился баланс спроса и предложения в отношении работников всех квалификаций.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:28
В Казахстане разработали новые профессиональные стандарты в сфере HR
, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:28

О том, каким специалистам в Казахстане работодатели предлагали в марте 2024 года зарплату от 650 тыс. тенге на электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ), можете узнать здесь.

Читайте также

Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане
Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане
Отбасы банк, Казахстан, ипотека
Ипотечная программа "Наурыз": заявки будут принимать до конца июня
Новая ипотечная программа в Казахстане: почему не всем казахстанцам одобрили заявки
Новая ипотечная программа "Наурыз": почему не всем казахстанцам одобрили заявки
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Зарплаты Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: