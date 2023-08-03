Удочка от аферистов: новый вид мошенничества угрожает бизнесу

В Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники нацелились на главных бухгалтеров. Эксперты считают, что в зависимости от дохода частной компании, потери могут быть большими. Как не попасться на удочку аферистов, выяснял Zakon.kz.

По данным пресс-службы ЕНПФ, одним из новых видов мошенничества по телефону стали звонки главным бухгалтерам компаний. Действуют аферисты по известной схеме: они представляются сотрудниками Единого накопительного пенсионного фонда, сообщают об аресте пенсионного счета сотрудника компании, так как якобы у него имеется арест на транзитные счета с БИНом компании.

Чтобы снять арест злоумышленники предлагают бухгалтерам внести половину суммы задолженности на их счет. Если бухгалтеры не выполняют их требования, то телефонные мошенники грозятся штрафом, якобы компания несвоевременно зачислили пенсионные взносы.

"В ходе телефонного общения мошенники провоцируют свою жертву совершить крупные переводы на свои счета. Злоумышленники могут находиться в любой стране мира и зачастую находят номера телефонов в интернете, узнают имя и социальное положение в социальных сетях, посредством различных мессенджеров и сервисов. В последнее время мошенниками изобретаются новые схемы телефонного обмана, так как телефонные звонки – один из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счет мошенника". Пресс-служба ЕНПФ

Сколько именно казахстанцев уже пострадали от рук телефонных мошенников, в ЕНПФ не уточняют. Однако, в случае возникших вопросов ЕНПФ рекомендует гражданам обращаться только в официальный call-центр по номеру 1418. Консультацию также можно будет получить в городских филиалах Единого накопительного пенсионного фонда.

Оказавшись мишенью махинаций мошенников, важно знать:

в функции ЕНПФ входят консультации вкладчиков и получателей по вопросам накопительной пенсионной системы, привлечения обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также по вопросам персонифицированного учета пенсионных накоплений и осуществления пенсионных выплат;

своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не ЕНПФ;

в случае неуплаты пенсионных взносов в течение длительного времени сотрудники ЕНПФ могут обзванивать вкладчиков исключительно в целях выяснения причины неуплаты и консультирования;

сотрудники ЕНПФ не имеют права требовать перевести средства на определенные счета.

Вместе с тем, в Национальной палате предпринимателей считают, что от действий аферистов в первую очередь финансово могут пострадать владельцы и сотрудники ИП, а также ТОО.

По словам управляющего директора по защите бизнеса палаты предпринимателей Алматы Мейрамбека Каныбекова ситуацию может усугубить тот факт, что бухгалтеры могут действовать в сговоре с телефонными мошенниками.

"Естественно, это уже имеет уголовную краску и должно расцениваться как покушение на чужое имущество. Еще страшнее если это организованные звонки. Бухгалтеры могут быть в сговоре с этими мошенниками. Но такой факт уже надо доказывать следственным путем. Некоторые недобросовестные бухгалтеры могут сами инициировать такие звонки, называют персональные данные сотрудника и выкачивают деньги. Это уже другой вопрос, вопрос соучастия. Если такие факты имеются, то нужно обращаться в правоохранительные органы". Мейрамбек Каныбеков

Впрочем, по его словам, предприниматели пока не обращались в палату с жалобой на новый вид мошенничества. А поскольку дело носит криминальный характер бизнесмены чаще всего обращаются сразу в полицию. Тем не менее, полагает эксперт, в зависимости от дохода частной компании, потери могут быть большими. Чтобы обезопасить себя он рекомендует верить только официальным органам и не принимать звонки от неизвестных номеров.

"Ясно, что у предпринимателей всегда на счету бывают деньги, поэтому сфера бизнеса больше всех страдает от атак мошенников. К слову, этот вид мошенничества он не новый. Это всего лишь один из множества способов, которыми пользуются аферисты". Мейрамбек Каныбеков

Ранее Zakon.kz писал об очередном методе, который используют аферисты, звоня жертвам и рассказывая, что их родственники или знакомые попали в ДТП и для разрешения ситуации срочно требуются деньги.

Согласно исследованиям Aquarelle Research 77% опрошенных заявили, что действительно сталкивались со звонками телефонных мошенников. При этом 18% респондентов отметили, что частота таких звонков увеличилась. В исследовании участвовали 1000 жителей из разных регионов Казахстана в возрасте от 18 до 55 лет.