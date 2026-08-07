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Общество

О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
В Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 августа 2026 года предупредил Департамент полиции (ДП) Западно-Казахстанской области.

По информации ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания", в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят людям под предлогом замены, поверки или проверки приборов учета электроэнергии. Во время разговора они просят сообщить код подтверждения, поступивший в SMS-сообщении, либо предоставить персональные данные.

Так, 20 июля жительница Западно-Казахстанской области стала жертвой подобной мошеннической схемы.

"Неизвестный, представившись сотрудником организации, обслуживающей электросети, сообщил о необходимости проверки электросчетчика и убедил женщину продиктовать код из SMS якобы для оформления заявки. Спустя некоторое время потерпевшей вновь позвонили. На этот раз злоумышленники заявили, что ранее сообщенный код оказался в руках мошенников, которые якобы пытаются оформить на ее имя кредиты. Под предлогом спасения денежных средств женщину убедили самостоятельно оформить кредиты и перевести полученные деньги на так называемые безопасные счета. Выполнив указания преступников, она лишилась крупной суммы денежных средств", – рассказали в ДП.

В связи с этим полиция напоминает:

  • никогда не сообщайте посторонним лицам коды подтверждения из SMS;
  • не передавайте свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды безопасности;
  • если разговор вызывает сомнения, немедленно завершите его и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру телефона; не доверяйте угрозам об отключении электроэнергии, наложении штрафов или требованиям срочно выполнить какие-либо действия;
  • помните: "безопасных" или "защищенных" счетов, на которые необходимо переводить деньги, не существует.
"ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" официально сообщает, что не осуществляет замену электросчетчиков в многоквартирных жилых домах по телефонным обращениям, не запрашивает SMS-коды и не формирует очередь на замену приборов учета посредством телефонных звонков, мессенджеров или иных дистанционных способов связи. Все работы выполняются исключительно на основании официальных уведомлений и в соответствии с действующим законодательством", – добавили в полиции.

А в Акмолинской области задержали женщину, подозреваемую в обмане почти 100 человек: они отдали ей 60 млн тенге в надежде получить работу в Великобритании.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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