Виды вкладов: как извлечь наибольшую выгоду

Банковские вклады – один из популярных способов сбережения и получения пассивного дохода. Даже у такого несложного способа хранения денег, как депозит, есть нюансы.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, как выгодно использовать данный финансовый инструмент и не потерять вознаграждение по вкладу.

Какие виды вкладов существуют

В Казахстане действует следующая классификация вкладов по методологии Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД):

несрочные;

срочные с пополнением и без пополнения;

сберегательные с пополнением и без пополнения.

В каждом банке вклады различаются по условиям управления денежными средствами, срокам, процентным ставкам. Они могут быть, например, с фиксированной или переменной процентной ставкой, с возможностью досрочного снятия или без такой возможности, с ограничениями на сумму вклада и т.д.

Несрочный депозит. Это один из наиболее популярных типов вклада в Казахстане. В связи с тем, что он является мобильным, его можно пополнять и снимать средства в любое удобное время без потери вознаграждения (в пределах неснижаемого остатка). Ставки вознаграждения обычно близки к базовой ставке Национального банка Казахстана. Базовая ставка – основной инструмент денежно-кредитной политики страны, по которой Нацбанк выдает кредиты банкам второго уровня, принимает их деньги на хранение, также она влияет на уровень инфляции в стране. К примеру, если идет снижение базовой ставки вознаграждения, то будут постепенно снижаться и ставки банков по кредитам и депозитам.

У несрочных вкладов, несмотря на название, есть срок действия – он фиксирует ставку вознаграждения на определенный период. К примеру, при размещении вклада на год – ставка останется неизменной в течение года. Мобильность: несмотря на договорный срок, вкладчик может снимать деньги в любое время. Капитализация: она влияет на конечную доходность вклада. По несрочным вкладам банк может предложить два базовых варианта: выплату вознаграждения на отдельный банковский счет или карточку, либо капитализацию. Это автоматическое прибавление начисленных процентов к сумме вклада. Когда говорят про сложные проценты, что с их помощью можно приумножить средства на вкладе, то здесь имеют в виду как раз капитализацию. Сумма на депозите растет за счет начисленных процентов, и в следующем периоде банк начислит проценты уже на эту увеличенную сумму.

Если вы предпочтете выплату на отдельный счет, то вознаграждение будет начисляться по номинальной ставке. Это простой процент: остаток вклада умножают на ставку и получают сумму вознаграждения.

Срочный депозит – своего рода компромиссный вариант между сберегательным и несрочным вкладом. Этот вклад дает возможность снять деньги как полностью, так и частично – с частичной потерей вознаграждения. Но если вы храните деньги на депозите до окончания срока вклада, то повышенная ставка вознаграждения компенсирует эти ограничения.

Выбирая срочный вклад, вы сможете накопить быстрее благодаря повышенной ставке и сохраните за собой возможность воспользоваться деньгами, размещенными в срочный вклад, в случае крайней надобности.

В банках можно открыть срочные вклады на срок от трех месяцев, с пополнением и без. Стандартный вариант – это вклад на один год. Досрочно снимать деньги крайне нежелательно, так как начисленный за период нахождения денег в банке доход сохранится за вами только частично. Снижение ставки вознаграждения может быть существенным – обратите внимание на этот вопрос перед тем, как открыть депозит.

Сберегательный депозит – это безотзывной депозит с самой высокой ставкой вознаграждения среди тенговых вкладов. Ставки на рынке могут меняться, но по сберегательным вкладам они всегда выше. Это компенсация за самые строгие ограничения: досрочное снятие денег с этого вклада возможно только через 30 дней после запроса, при этом теряется практически вся сумма начисленного вознаграждения.

Ставка вознаграждения напрямую зависит от срока действия сберегательного вклада. Можно открыть сберегательные вклады с пополнением и без пополнения. Кстати, по сберегательным вкладам с пополнением ставка вознаграждения обычно ниже, чем по сберегательным вкладам без пополнения.

Стандартные предложения почти любого банка по срокам, – год, два и три года, однако есть достаточно предложений и на несколько месяцев.

На какой срок может быть открыт банковский вклад

Вклады могут быть открыты на любой срок и иметь возможность пополнения. Ставки по вкладам с возможностью пополнения, как правило, ниже, чем без данной опции. Проценты могут начисляться ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или по завершении срока договора.

Какие сейчас ставки вознаграждения по депозитам

С 1 января 2024 года КФГД ежемесячно устанавливает предельные ставки вознаграждения по всем видам депозитов в разрезе сроков только для определенной категории банков, которые склонны к ведению агрессивной депозитной политики. В целом ориентир для установления ставок по депозитам физических лиц формируется рынком.

Банки, как и прежде, устанавливают ставки по своим депозитным продуктам самостоятельно, но при этом оплачивают взнос за системный риск в зависимости от спреда между ставкой банка и средневзвешенной рыночной ставкой: чем больше отклонение ставок банка от ставки, сложившейся на рынке, тем больше будет размер его взноса в резерв КФГД для будущих выплат. В то же время, если ставка банка ниже среднерыночной, новым механизмом предусмотрен дисконт с календарных взносов в резерв, в результате чего для КФГД общий размер взноса за системный риск по всем банкам-участникам будет равен нулю. То есть банки, привлекающие депозиты дороже рынка, будут "платить" вместо банков, привлекающих ниже рыночных ставок. Таким образом, рынок становится более саморегулируемым и дальнейшее движение ставок на рынке будет складываться из решений каждого отдельного банка, а установление эластичной и пропорциональной платы за системный риск позволит ограничить агрессивную депозитную политику банков без директивного вмешательства КФГД и регулятора.

Как защищены банковские вклады

Многие страны имеют системы страхования депозитов, гарантирующие возмещение определенной суммы вкладчикам в случае банкротства банка. То есть даже если банк сталкивается с финансовыми трудностями, ваша депозитная сумма до определенного порога будет защищена государством.

В Казахстане такую функцию выполняет КФГД. Фонд гарантирует возмещение вкладов депозиторам до установленной суммы. Это 20 млн тенге – по сберегательным депозитам (вкладам) в тенге; 10 млн тенге – по другим депозитам в тенге и по остаткам на текущих счетах и картах; 5 млн тенге – по депозитам и остаткам на текущих счетах и картах в иностранной валюте.

При этом важно помнить, что если у вкладчика в одном банке открыто несколько депозитов, также есть деньги на текущих и карточных счетах и дополнительно имеется вклад в иностранной валюте, то при выплате возмещения данные суммы будут складываться, и в конечном результате по ним будет выплачена совокупная сумма гарантийного возмещения – не более 20 млн тенге с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита.

Советы по выбору вклада

Выбор вида депозита зависит от ваших финансовых целей, уровня риска и потребности в ликвидности, то есть доступности средств. Важно учитывать как защищенность вклада, так и возможные доходы.

Размещайте деньги в нескольких банках, следуя базовому правилу инвестирования – не стоит все вложения размещать в одном месте, в том числе по причине раздельной гарантии КФГД на каждый банк.

Если вы не собираетесь снимать часть денег со вклада, рассмотрите возможность инвестирования под более высокую ставку, например, в сберегательный депозит.

Несмотря на то, что ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам могут быть выше, оставьте на несрочном вкладе сумму, которую планируете использовать в ближайшее время. Несрочный вклад – это резерв, а сберегательный – инвестиция.

При пролонгации банк вправе изменить ставку вознаграждения, ориентируясь на предельные ставки КФГД. Ставка фиксируется только на срок вклада по договору.

Решив открыть депозит, вы можете на месте дополнительно проконсультироваться с менеджерами банка, чтобы принять взвешенное решение.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете более эффективно управлять своими финансами и минимизировать риски.