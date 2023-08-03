Курс доллара снова вырос после снижения на торгах 3 августа

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,01 тенге, поднявшись на 1,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,73 тенге (-0,01).



Курс евро установлен Нацбанком в 487,09 тенге, рубля – 4,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,63-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 3 августа.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% и составили 83,26 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate также повысилась на 0,1%, до 79,54 доллара за баррель.

