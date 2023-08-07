Курс доллара снова вырос на торгах 7 августа

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,36 тенге, поднявшись на 1,18 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,82 тенге (-0,14).

Курс евро установлен Нацбанком в 487,28 тенге, рубля подрос до 4,69 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,1 тенге, евро – по 490,9-495 тенге, российские рубли – по 4,59-4,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 августа.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,49% и составили 85,72 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate также снижалась на 0,54%, до 82,28 доллара за баррель.