Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара снова вырос на торгах 7 августа

курс валют Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,36 тенге, поднявшись на 1,18 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,82 тенге (-0,14).

Курс евро установлен Нацбанком в 487,28 тенге, рубля подрос до 4,69 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,1 тенге, евро – по 490,9-495 тенге, российские рубли – по 4,59-4,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 августа.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,49% и составили 85,72 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate также снижалась на 0,54%, до 82,28 доллара за баррель.

Читайте также

Финансовый прогноз от нумеролога: кому придется рискнуть, чтобы сорвать большой куш

Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 августа

Цены на популярные криптовалюты

Оксана Житникова
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления