Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 августа
Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,18 тенге, поднявшись на 0,15 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,69 тенге (-0,06).
Средневзвешенный курс евро немного поднялся и составил 487,28 тенге (+0,69).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,97 тенге (+0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,67-4,89 тенге.
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