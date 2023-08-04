Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,18 тенге, поднявшись на 0,15 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,69 тенге (-0,06).

Средневзвешенный курс евро немного поднялся и составил 487,28 тенге (+0,69).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,97 тенге (+0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,67-4,89 тенге.

Читайте также

Советы для бизнеса: сколько денег нужно на маркетинг и PR

Доллар еще немного подорожал на торгах

Казахстанские банки стали одобрять больше кредитов бизнесу, чем физлицам

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления