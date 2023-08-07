Финансовый прогноз от нумеролога: кому придется рискнуть, чтобы сорвать большой куш

Вторая неделя августа будет фартовой для казахстанцев, прогнозирует нумеролог-аналитик. Куралай Абылканова рассказывает, чтобы сорвать большой куш на этой неделе многим придется рисковать. Как приумножить финансы с помощью нумерологии, подробнее в материале Zakon.kz.

По словам нумеролога-аналитика Куралай Абылкановой, энергия этого месяца находится под контролем цифры 8. В нумерологии число восемь символ постоянного потока энергии и силы. Восьмерка связана с материальным благополучием, деньгами, удачей в политике и бизнесе.

Помимо этого, если сумма всех цифр даты рождения составляет 8, то этим людям в жизни можно добиться большого успеха. Ведь это число пути обещает авторитет, власть, финансовое благополучие, развитие карьеры.

"Вообще в матрице есть живая 8. Восьмерка означает фарт. На второй неделе августа людям нужно начинать новый бизнес. Советую инвестировать или покупать акции. Если люди начнут много работать, то и деньги придут легко. Финансы увеличатся благодаря дополнительному источнику. Если в дате рождения у человека есть цифра 8, то и у них всегда будут деньги. У них обычно либо дополнительный доход, либо их часто премируют. Также этот месяц хорош для покупки машины, квартиры. Те, кто не мог продать дом, например длительное время, могут продать недвижимость в этом месяце, главное рекламировать. Все, что люди искали на протяжений года могут найти в августе". Куралай Абылканова

Эксперт также советует каазхстанцам на этой неделе вкладываться в долевое строительство. Август для таких вложений будет удачливым, нужно лишь выбирать надежных партнеров.

В деловом отношении месяц будет удачливым для тех, у кого в годе рождения есть цифра 8 и 9.

"Вторая неделя августа будет плодотворной для тех людей, у кого год рождения заканчивается на 8-9, например: 1989, 1978, 1979. Также этот год в целом удачный для людей, которые родились в 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 годах. По циклу 2023-й их удачный год. Август месяц для них также плодотворный". Куралай Абылканова

По словам нумеролога денежный прорыв на второй неделе августа будет и у тех, кто родился в феврале, марте, августе и сентябре.

"8, 11, 13 августа являются удачными для покупки, в эти также можно будет инвестировать, они будут благополучными. А 9, 14, 17 августа являются эмоциональными, в эти дни лучше воздержаться от финансовых расходов". Куралай Абылканова

Она считает, что с помощью нумерологии увеличить свой доход возможно. Важно понимать лишь, для чего именно вам нужны большие деньги. В первую очередь нужно выписать все ресурсы, для которых вам необходимо потратить деньги. Это может быть поддержка, отдых, сотрудничество, спорт, развитие, время, физическая сила и многое другое. После нужно подключить цифровые денежные вибрации, которые есть в нумерологии, говорит эксперт.

"Бывает, что деньги задерживаются или уходят, и ты не замечаешь, куда их тратишь. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимания на купюры. Если у вас кошелке либо на счете есть 2000 тенге, то деньги будут быстро уходить от вас. Например, в Китае считают, что число "2000" приносит бедность. А цифра 28 наоборот вас вытаскивает из бедности. Поэтому если на пароль от телефона или пинкод поставить цифры 28 и 18 можно выбраться из финансовой бездны. А если поставить цифру 38, то есть возможность легко разбогатеть. Также хочу сказать, что если вы будете держать в кошелке либо на счете 5000, либо 500 тенге, то деньги будут приходить быстро. В нумерологии цифра "5" обозначает постоянный оборот денег. Поэтому для вложений рекомендую использовать 5 млн тенге". Куралай Абылканова

По словам эксперта, в этом месяце могут увеличить свой капитал те казахстанцы, которые будут максимально мультизадачны. Помимо этого, эксперт в сфере нумерологии рассказывает, что на второй неделе августа повезет каждому. Есть большая вероятность приумножить свои деньги, потому что бонусы будут от самой вселенной.

"Хоть август и фортовый месяц, никакой магии здесь нет. Нужно работать. Чтобы появились деньги, нужно действовать и рисковать. У казахстанцев появятся новые идеи, которые нужно будет реализовать и только тогда будет провыв в финансовом плане. Сама вселенная будет стараться нам помогать, потому что этот месяц находится в "8" и мы будем в нужном месте, в нужное время. Если у вас есть планы, то не бойтесь, начинайте и открывайте свое дело". Куралай Абылканова

В начале августа финансовый прогноз для всех знаков зодиаков составила астролог. В этом месяце Венера находится в фазе ретроградного движения. По словам астролога, в этот период ждать легких денег не стоит. Ретроградным называют время, когда планета движется по орбите в обратном направлении относительно Земли. Согласно астрологии, это дни с 23 июля по 4 сентября 2023 года. Подробнее как действовать в Ретро период, можно прочитать в материале Zakon.kz.