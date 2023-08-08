Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,36 тенге, евро – 489,43 тенге, рубля – 4,62 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,9 тенге тенге, продажи – 448,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,89 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,7 тенге.