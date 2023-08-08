Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 8 августа 2023 года (на 11:40), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,36 тенге, евро – 489,43 тенге, рубля – 4,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,9 тенге тенге, продажи – 448,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,89 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,7 тенге. Читайте также Почему казахстанцы вкладываются в финансовые пирамиды и как их распознать Финансовый прогноз от нумеролога: кому придется рискнуть, чтобы сорвать большой куш Курс доллара снова вырос на торгах 7 августа

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