Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,88 тенге, евро – 489,09 тенге, рубля – 4,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445,67 тенге, продажи – 449,73 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492,83 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,59 тенге, продажи – 4,73 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446,3 тенге тенге, продажи – 448,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,9 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,57 тенге, продажи – 4,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,4 тенге, продажи – 448,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 489,2 тенге, продажи – 491,84 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,59 тенге, продажи – 4,66 тенге.
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