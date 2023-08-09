Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 9 августа 2023 года (на 11:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,88 тенге, евро – 489,09 тенге, рубля – 4,64 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445,67 тенге, продажи – 449,73 тенге.

Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492,83 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,59 тенге, продажи – 4,73 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446,3 тенге тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,9 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,57 тенге, продажи – 4,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,4 тенге, продажи – 448,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 489,2 тенге, продажи – 491,84 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,59 тенге, продажи – 4,66 тенге. Читайте также Как накопить на квартиру, образование или отдых

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