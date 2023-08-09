Курс доллара повысился на торгах 9 августа

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,32, что на 0,39 тенге выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,79 тенге.

Курс евро на сегодня установлен Нацбанком в 489,09 тенге, рубль – 4,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,7 тенге, евро – по 490,5-493,5 тенге, российские рубли – по 4,57-4,77 тенге.

Цены на нефть незначительно снизились. На Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки Brent подешевел на 0,27 доллара – до 86,44 доллара. Стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) сократилась на 0,33 доллара и составила 83,23 доллара за баррель.