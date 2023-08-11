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Курс доллара повысился на торгах 11 августа

курс доллара на торгах Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,81 тенге, повысившись на 0,77 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,53 тенге (-0,07).

Курс евро установлен Нацбанком в 490,38 тенге, рубля – 4,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,3-447,9 тенге, евро – по 490-494 тенге, российские рубли – по 4,51-4,71 тенге.

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в пятницу после резкого снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $86,25 за баррель, что на 15% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 14% и составили $82,68 за баррель. 

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Оксана Житникова
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