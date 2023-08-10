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Цены на какие продукты сильнее всего беспокоят казахстанцев

Рост цен на какие продукты сильнее всего волнует казахстанцев Фото: Zakon.kz
В Национальном банке РК перечислили продукты и непродовольственные товары, рост цен на которые сильнее всего тревожил казахстанцев в июле, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты Нацбанка в обзоре инфляционных ожиданий казахстанцев, в июле 20% опрошенных граждан ожидали, что в пределах года цены будут расти быстрее.

При этом казахстанцы стали реже обращать внимание на подорожание продуктов питания – количество респондентов, отметивших рост цен на продовольственные товары, снизилось до 66% (это самый низкий показатель с 2016 года). Зато граждане стали чаще замечать, что дорожают непродовольственные товары (16%) и платные услуги (8%).

"Среди продуктов питания респонденты отметили молочную, мясную, плодоовощную продукцию, хлебобулочные изделия. Кроме того, респонденты в наибольшей степени заметили удорожание услуг ЖКХ, бытовой химии, ГСМ, а также пассажирского транспорта", – говорится в отчете Нацбанка.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Казахстане достигла 14%.

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