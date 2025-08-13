#АЭС в Казахстане
Финансы

Индекс цен: какие товары сильнее подорожали с прошлого года

цены, товары, продукты, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 17:17 Фото: freepik
Насколько вырос индекс цен в сегменте непродовольственных товаров в январе-июле и в каких категориях наблюдается наибольшее увеличение средней цены – в материале Zakon.kz.

В июле 2025 года в Казахстане продолжился рост цен на непродовольственные товары, хотя его темпы по сравнению с предыдущим месяцем были умеренными. По данным Бюро нацстатистики, в среднем по категории индекс цен вырос на 0,8% к июню 2025 года и на 9,5% к июлю прошлого года. Всего за январь-июль 2025 года рост непродтоваров достиг 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. 

Одежда и обувь

Верхняя одежда в среднем за год подорожала в среднем на 10,1%, при этом женская одежда выросла в цене чуть больше (+10,4%), чем мужская (+9,6%).  Индекс цен на детскую одежду составил +10,2%. В категории обуви общий рост составил 11,6%. Однако детская обувь выросла более заметно – на 13,6%.

Фото: Zakon.kz

Товары для дома

Мебель и ковры за год стали дороже на 10,5%, при этом ковры прибавили 13,1%. В категории текстильных изделий (постельное белье, полотенца) годовой рост был умеренным – около 6-7%.

Стоит обратить внимание, что за год (январь-июль 2024 к январю-июлю 2025 года) существенно снизился индекс цен на холодильники (-13,6%) и утюги (-21,9%). Однако стиральные машины выросли за тот же период на 28,1%. Наиболее заметно подорожали ноутбуки. Рост индекса по этой категории товаров составил 55,5%. Также отметим и увеличение цен на беспроводные наушники (+30,1%).

Что касается товаров личного пользования, то здесь рост индекса был менее значительным. Индекс цены на туалетное мыло составил +9,5%, шампуни +5,3%, зубную пасту +8,1%.

Среди прочих категорий товаров ощутимо вырос индекс цен на ювелирные изделия и часы. Так, средняя цена на обручальные кольца увеличилась на 32,3%, а на наручные часы составила +23,8%.

Долгосрочная динамика

Если сравнивать индекс цен на непродовольственные товары с декабрем 2020 года, то среднее значение показателя выросло на 61,2%. А самыми подорожавшими товарами стали хозяйственное мыло (+131,6%), ноутбуки (+131,8%) и обручальные золотые кольца (+113,9%).

Таким образом, несмотря на умеренные месячные темпы роста, годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров остается ощутимой в отдельных категориях, где индекс цен значительно превышает средний уровень.

Ранее Нацбанк Казахстана опубликовал результаты ежемесячного опроса граждан об инфляционных ожиданиях. Картина неутешительная: население по-прежнему скептически относится к перспективам стабилизации цен. 

Ольга Кудряшова
