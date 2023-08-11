Уступка депозитов в Отбасы банке станет доступна только родственникам

Возмездная уступка депозита (продажа депозита) в Отбасы банке станет недоступна с 21 августа. С этой даты уступить свой депозит можно будет только родственнику, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Отбасы банка 11 августа, с 21 августа продажу депозитов в дочерней организации холдинга "Байтерек" прекратят. Сейчас в банке действует возможность онлайн-уступки, при которой один клиент отказывается от депозита, а другой покупает его, чтобы быстрее получить заем.





"В прошлом году за первое полугодие такой возможностью воспользовалась 1647 человек. В 2023 году за аналогичный период количество уникальных клиентов, оформивших заем после покупки депозитов, снизилось почти в два раза и составило 973 человека. При этом всего за первое полугодие Отбасы банк выдал 28 800 кредитов", – говорится в пресс-релизе.

В Отбасы банке отметили, что большинство клиентов сейчас предпочитают открывать депозиты и копить там средства самостоятельно. С начала года новые сберегательные счета открыли 273 465 казахстанцев.

"Уступка депозитов своим родственникам по-прежнему доступна в Отбасы банке. Сделать это можно не только в отделениях банка, но и в мобильном приложении Otbasy bank в онлайн-режиме. Процедура занимает 5-10 минут. Воспользоваться услугой могут следующие категории родственников: супруг/супруга, родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные дяди и тети, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы. В мобильном приложении Otbasy bank в онлайн-режиме уступка может проводиться только между прямыми родственниками – это супруг/супруга, родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные братья и сестры", – заявили в банке.

В отделениях Отбасы банка также можно будет осуществить уступку депозита между лицами, у которых нет прямого кровного родства, но есть общие родственники (например, вкладчик сможет уступить депозит брату жены). Для этого потребуются документы, подтверждающие супружество и родство.

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