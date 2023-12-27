"Отбасы банк" предупреждает: остерегайтесь мошенников

"Отбасы банк" разработал и запустил специальную информационную страницу, где есть разъяснения и советы о том, как защитить свои сбережения от злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

С развитием цифровых технологий становятся все более изощренными способы обмана граждан мошенниками. На сегодня киберпреступность, в том числе телефонные и интернет-мошенничества, является одной из актуальных проблем.

Кредитно-финансовая сфера больше других радеет за информационную безопасность. Регуляторы постоянно выдвигают новые требования безопасности, штрафы за утечки растут, схемы мошенничества усложняются – все это заставляет банки проявлять инициативу и совершенствовать системы защиты.

"Отбасы банк" запустил специальную страницу "Остерегайтесь мошенников", на которой размещена информация о том, какие виды мошенничества распространены и как сберечь свои сбережения от аферистов.

"Подобные проекты по информированию населения о видах мошенничества и рекомендаций по защите от действий аферистов очень важны. Развиваются цифровые технологии, и мошенники тоже не стоят на месте. Мы неоднократно это фиксировали и предупреждали об их разных схемах. Поэтому инициатива "Отбасы банка" своевременна и необходима". Пресс-секретарь Национального банка РК Асан Калиахмет

Эксперт подсказывает, что если звонят из банка, представляясь менеджерами или специалистами службы безопасности, то в этом случае нужно прекратить звонок и перезвонить по официальным контактным телефонным номерам финансового учреждения, указанным на его сайте.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка также поясняют, что настоящие банковские менеджеры или операторы call-центров финансовых институтов никогда не будут запрашивать персональные данные по телефону.

"Банкам второго уровня необходимо предпринимать те или иные действия, разработать план по противодействию мошенническим действиям. Проект "Отбасы банка" "Остерегайтесь мошенников" направлен именно на повышение финансовой грамотности граждан и предотвращение ими потерь денежных средств от преступных действий недобросовестных граждан. Это огромный плюс, что банк вышел с такой инициативой. Значит, банку важна как финансовая безопасность вкладчиков, так и своя репутация. А одного без другого не может быть в принципе. Поэтому информирование населения и предостережение о возможных мошеннических действиях, которые публикует "Отбасы банк", это абсолютно правильно", – считает главный специалист Управления повышения финансовой грамотности населения Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мұхамед Бағдатұлы.

Кстати, на специальной странице "Отбасы банка" "Остерегайтесь мошенников" приведена информация, где рассказывается о пяти главных табу для того, чтобы не стать жертвой преступников.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные: реквизиты банковской карты, особенно срок ее действия, CVC/CVV-код (три цифры на обороте, код проверки подлинности карточки), кодовое слово и сумму остатка денежных средств, SMS/push-код для подтверждения совершаемой операции – платежа, перевода и т. д.

Никогда не передавайте и не публикуйте, в том числе в социальных сетях, реквизиты платежной карты.

Никогда не доверяйте звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками финансовых организаций.

Никогда не подписывайте документы, внимательно не ознакомившись с ними, сверяйте правильность указанных данных.

Никогда не вводите конфиденциальную информацию, не регистрируйтесь на сайтах, не проверив наличие префикса HTTPS://.

Также в банке напомнили, что необходимо быть крайне осторожными с электронными письмами и сообщениями от незнакомых отправителей. Если письмо выглядит подозрительно, не открывайте вложения и не переходите по ссылкам, советуют в банке.

В случае обнаружения фишинговой атаки или если возникли подозрения о мошеннических действиях со стороны посторонних лиц и сотрудников банка нужно немедленно связаться со службой информационной безопасности: antifraud@otbasybank.kz, номер телефона горячей линии по вопросам мошенничества +7 (727) 330-94-82.