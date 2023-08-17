Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,3 тенге, евро – 496,1 тенге, рубля – 4,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460,5 тенге тенге, продажи – 465,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 506,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,95 тенге.