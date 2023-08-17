Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 августа

курс иностранной валюты Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11:00 17 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,3 тенге, евро – 496,1 тенге, рубля – 4,7 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460,5 тенге тенге, продажи – 465,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 506,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5,07 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,95 тенге.

Читайте также

Нужно ли декларировать взятые в долг деньги, объяснили в Комитете госдоходов

Курс доллара резко вырос

Непроданный урожай: в АО "КазАгроФинанс" прояснили ситуацию с упущенным доходом от зерна

Оксана Житникова
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления