Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11:00 17 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,3 тенге, евро – 496,1 тенге, рубля – 4,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460,5 тенге тенге, продажи – 465,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 506,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,95 тенге. Читайте также Нужно ли декларировать взятые в долг деньги, объяснили в Комитете госдоходов Курс доллара резко вырос Непроданный урожай: в АО "КазАгроФинанс" прояснили ситуацию с упущенным доходом от зерна

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