Презентацию цифрового тенге наконец провели в Казахстане

Национальный банк РК наконец презентовал цифровой тенге и рассказал о ходе его тестирования – правда, пока лишь коллективу Высшей аудиторской палаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК 15 августа, проект по внедрению цифрового тенге презентовали зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов.

"Целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам", – отметили они в рамках презентации.

Бинур Жаленов подчеркнул, что цифровой тенге не будет заменять наличные или безналичные деньги. Это средство расчетов будет использоваться параллельно с ними. Появление цифровой валюты поможет развивать национальную платежную систему благодаря уникальным технологическим характеристикам: например, цифровым тенге можно будет расплачиваться даже без интернет-соединения.

"Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге, и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства. В настоящее время Национальный Банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг", – сообщили авторы презентации.

Цифровой тенге может стать доступным некоторым казахстанцам уже к концу года. Цифровыми деньгами можно будет получать ряд социальных выплат. Подробнее о том, чем опасны и чем полезны цифровые валюты, можно узнать здесь.

