Как покрыть риски граждан: кто заплатит за ущерб от разрушительных землетрясений

Как снизить нагрузку на государственный бюджет и защитить имущество граждан в случае стихийных бедствий, в том числе и разрушительных землетрясений, и что для этого делают в других странах – в материале Zakon.kz.

Не секрет, что большая часть территории Казахстана подвержена различным стихийным бедствиям. По оценкам CAREC и Азиатского банка развития (АБР), среднегодовые потери в результате риска землетрясений в Казахстане оцениваются в 58 млн долларов. Еще выше оценивается ущерб от наводнений – 419 млн долларов.

Согласно примерным оценкам, от наводнений ежегодно могут серьезно пострадать в среднем более 61 тысячи человек, а землетрясения могут стать причиной 42 смертей в год. При этом от землетрясений могут серьезно пострадать почти 6,5 тысячи человек.

Такие данные приводятся в исследовании "Сокращение разрыва в защите от рисков бедствий в Центральной Азии".

По данным АБР, разрушительные наводнения в Пакистане в прошлом году повлияли на жизнь около 33 млн жителей, а ущерб составил около 30 млрд долларов. В этом году страна снова пережила землетрясение магнитудой 6,5, от которого пострадали также Афганистан и пять стран Центральной Азии. Лесные пожары в Абайской области в Казахстане уничтожили до 60 тысяч гектаров земли и унесли жизнь 14 человек. Точные данные по ущербу еще озвучены не были.

"Эти события служат трагическим напоминанием о том, что Центральная Азия и ее соседи подвержены многочисленным стихийным угрозам, таким как наводнения и землетрясения". АБР

Решение проблемы – обязательное страхование

По словам и.о. председателя правления СК "Халык" Кайсара Абдир, актуальность рисков природных катастроф в Казахстане особенно обострилась после взрывов в Арыси, наводнений и пожаров в нескольких областях страны, беспорядков в Алматы и Талдыкоргане.

"Необходимо разработать комплекс мер, направленных на стимулирование интереса граждан к заключению договоров обязательного страхования имущества, с учетом особенностей регионов, подверженных высокому риску стихийных бедствий, таких как землетрясения, паводки, наводнения, пожары и ураганы". Кайсар Абдир

Однако, если за рубежом принято учиться на своих и чужих ошибках, чтобы минимизировать потери в будущем, то в Казахстане за первой реакцией сочувствия, сопереживания и страха быт сменяет повестку и все забывается "через неделю", говорит Кайсар Абдир.

"В итоге вместо организованной компетентными органами работы, направленной на развитие обязательной системы страхования граждан и юридических лиц от рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, чтобы разделить ответственность со страховыми компаниями, мы видим единицы сознательных граждан, дошедших до офисов страховщиков". Кайсар Абдир

Спикер добавил, что даже землетрясения в Турции и Сирии, в результате которых погибли десятки тысяч, а пострадали свыше ста тысяч человек, не получили должного резонанса в Казахстане. Хотя еще в 2013-2014 годах поднимался вопрос о внедрении обязательного страхования имущества от землетрясений.

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Зачем это нужно?

По словам главного специалиста по финансированию и страхованию от стихийных бедствий АБР Томаса Кесслера, правительства создают различные механизмы финансовой защиты от бедствий, но не все страны имеют достаточно ресурсов для финансирования защиты от рисков.

"В случае стихийного бедствия финансирование привлекается после наступления события в виде незапланированных заимствований, перераспределения бюджета и гуманитарной помощи. Данный подход может сработать в странах с достаточным фискальным пространством, которые могут быстро организовать доступ к финансированию. Однако правительства с ограниченными возможностями для осуществления затрат часто полагаются на гуманитарную помощь, которая играет жизненно важную роль, но может быть разной по объему, скорости поступления и не всегда бывает гарантированной". Томас Кесслер

По мнению Кайсара Абдир, для того чтобы не выделять сотни миллионов бюджетных средств на компенсации, необходимо разделить эту ответственность со страховыми компаниями. Это значительно снизит ежегодную нагрузку на госбюджет при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а граждане будут обеспечены минимально необходимой финансовой защитой.

"В таком случае страховые продукты станут более доступными, технологичными и удобными, а значит – стоимость может снизиться в несколько раз. А за удобством и простотой всегда приходит востребованность". Кайсар Абдир

Эксперт считает, что для этого имеет смысл позаимствовать уже "рабочий" зарубежный опыт: пригласить консультантов с катастрофической моделью для расчета потенциальных убытков, с понимаем построения механизма обязательного страхования, тарификации этого вида, актуарными расчетами и перестраховочной защитой.

"Все это является немаловажным фактором, так как без международного перестрахования местный страховой рынок не выдержит никакое, даже мелкое, катастрофическое событие, особенно такое волнующее всех казахстанцев, как землетрясение в Алматы". Кайсар Абдир

Спикер пояснил, что в ситуации, когда страховые компании будут участвовать в восстановлении недвижимости физических лиц и объектов инфраструктуры, в том числе за счет перестрахования, бюджетные ресурсы практически не будут привлекаться.

Однако при разрушительном событии в нынешней ситуации Казахстан будет находиться в стадии ликвидации последствий катастрофы в течение нескольких лет, при этом в бюджете страны не останется средств на развитие.

Для граждан тандем государства и частных страховых компаний выгоден тем, что если сейчас при чрезвычайной ситуации пострадавшие могут получить компенсацию, которая базируется на основании социальной нормы, то страховщики рассчитывают объем страховых выплат на основании среднерыночной цены за квадратный метр, и сумма страховой выплаты получится больше, прокомментировал страховщик.

Мировой опыт

В Японии с целью стабилизации условий жизни пострадавших от землетрясений правительство перестраховывает обязательства по страхованию от землетрясений, заключенные частными страховыми компаниями. Согласно данным Министерства финансов Японии, премии по перестрахованию собираются и управляются отдельно на специальном счете для перестрахования от землетрясений. Требования по перестрахованию выплачиваются частным страховым компаниям во время сильных землетрясений.

При этом страховка распространяется на здания жилого назначения и предметы домашнего обихода. Сумма перестраховочных требований, подлежащих выплате правительством за единичное землетрясение, устанавливается в пределах определенного лимита.

Кайсар Абдир отметил, что национальная программа обязательного страхования жилой недвижимости от землетрясений в Турции (Turkish Catastrophe Insurance Pool) как раз-таки позволит значительную часть ущерба последствий землетрясения покрыть за счет перестрахования рисков. Таким образом, в восстановлении пострадавшего имущества будут участвовать страховщики со всего мира. Похожий механизм действует в той же Японии и других странах.

По словам Томаса Кесслера, заранее организованное финансирование рисков стихийных бедствий может стать важнейшим источником финансирования для восстановления инфраструктуры и экономики.

"Есть два вида такого финансирования: передача рисков или сохранение рисков. Так называемые стратегии передачи рисков включают использование страхования и облигации на случай стихийных бедствий. Они позволяют переложить потенциальные потери на третьих лиц, таких как страховые компании, или инвесторов, покупающих облигации". Томас Кесслер

Специалист АБР полагает, что возможные угрозы, связанные с тяжелыми по последствиям катастрофами, лучше защищать именно при помощи механизма передачи.

"Потери, которые может принести разрушительное землетрясение или наводнение в масштабах всей страны, к примеру, лучше всего покрывать при помощи механизмов передачи рисков. В случае самых экстремальных событий, особенно в странах с большой территорией, доступные возможности по страхованию на рынках страховых услуг, перестрахования и рынках капитала могут быть ограниченными. В таких случаях важную роль играет помощь доноров, выделяемая после наступления события". Томас Кесслер

По его словам, в Азербайджане, Грузии и Казахстане уже внедрены меры, которые позволяют, не передавая риски, покрыть потери от наводнений, землетрясений. Но размер ущерба в случае масштабной катастрофы может быть таким, что эти ресурсы будут полностью исчерпаны.

Опасность для городов и стоимость страховки

Эксперт СК "Халык" также отдельно остановился на необходимости обязательного страхования от землетрясений, особенно в городах с высоким риском разрушительного землетрясения. И, в частности, в Алматы.

"Если, к примеру, взять список относительно новых жилых комплексов в Алматы, которые расположены по всему городу в зоне наиболее опасных тектонических разломов. Большое сомнение вызывает, что из таких ЖК хотя бы 10% были построены по всем необходимым международным нормативам. А на примере недавнего землетрясения в Турции мы видим, как важно соблюдение таких норм, когда стены буквально крошились после первого сильного подземного толчка. Именно поэтому необходимость в обязательном страховании от землетрясений в Алматы назрела уже давно". Кайсар Абдир

Отметим, что согласно последним сейсмическим картам, практически вся территория Алматы находится в сейсмически опасной зоне с вероятностью землетрясения до 9-10 баллов.

По данным страховщика, примерная сумма страховки с учетом риска землетрясения для квартиры стоимостью 40 млн тенге может составить порядка 40 тысяч в год, или чуть больше 3 тысяч тенге в месяц. Такая страховка может покрыть практически весь ущерб при страховом случае. Но для многих казахстанцев даже такая сумма может оказаться неподъемной. А потому надеяться только лишь на сознательность граждан в отношении полезности и необходимости страховой защиты не стоит.

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