Сколько стоит застраховать квартиру или дом от пожара

Трагический пожар в Алматы, вновь заставил казахстанцев задуматься о безопасности. Один из способов обезопасить жилище – приобрести полис, который покроет ущерб от возгорания. Как защитить дом от пожара с помощью страховки и в какую сумму это обойдется, выяснял Zakon.kz.

Страховая культура казахстанцев оставляет желать лучшего, говорят страховщики. Несмотря на множество рисков, как бытовых, так и связанных со стихийными бедствиями, граждане пока не слишком спешат страховать собственное жилье.

"К сожалению, добровольное страхование недвижимости в нашей стране является скорее исключением, чем правилом. Более того, свыше 70% всех застрахованных объектов жилой недвижимости составляют квартиры, купленные в ипотеку и находящиеся в залоге у банков. Поэтому можно сделать вывод, что к оформлению страховки недвижимости казахстанцы в основном прибегают по требованию банков при оформлении займа". Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК "Евразия"

Страхование "из-под палки"

По словам руководителя пресс-службы СК "Халык" Юрия Долгова, в основном услугами по добровольному страхованию пользуются проживающие в стране иностранцы, у которых выше культура страхования.

"Наши граждане больше страхуют имущество "из-под палки", то есть, когда того требует банк – в случае ипотеки". Юрий Долгов

Спикер не исключает, что участившиеся чрезвычайные события все-же смогут поменять ситуацию в лучшую сторону. Кроме того, жители нашей страны, оформившие ОГПО ВТС, автокаско или страховку для выезда за рубеж, уже имеют положительный опыт от использования страховых продуктов.

"К тому же, мало кто из жильцов в курсе, в каком состоянии находятся коммуникации и электропроводка в доме или у соседа – в любой момент может произойти то, о чем придется сожалеть. И в этот момент придет осознание, что восстановление окажется более убыточным, чем расходы на оформление полиса". Юрий Долгов

Хотя в сегменте физических лиц спрос на страховки пока не велик, все же наблюдается небольшой рост интереса к страхованию, и казахстанцы начинают чаще страховать жилье добровольно, говорит директор по маркетингу АО СК "Номад Иншуранс" Гульжан Мамбетова.

"Зачастую это молодые семьи, которые приобретают страховку на новую квартиру или после свежего ремонта. Нередко бывает, что к страхованию обращаются люди, которые уже сталкивались с какими-то неприятными ситуациями и на перспективу желают обезопасить себя". Гульжан Мамбетова

Сколько стоит страховка?

Сегодня почти все страховые компании продают комплексные полисы страхования, которые включают перечень разнообразных рисков, основные из которых – пожар и землетрясение.

"Стоимость страхового полиса для квартиры складывается из ее рыночной стоимости или площади, а также количества покрываемых страховкой рисков. Как правило, страховые компании предлагают комплексные договоры страхования, которые включают самые разные риски: от пожара и землетрясения, до падения летательных аппаратов и террористической атаки". Нуржан Джантуреев

На стоимость страховки влияет размер франшизы – это сумма, которая будет удержана из страховой выплаты. Размер франшизы обычно составляет 0,5 до 10%. И чем выше франшиза, тем меньше стоимость страховки.

Страховщики приводят пример: страховка для имущества стоимостью 20 млн тенге с франшизой в 1% будет стоить 24 тысячи тенге в год или 2 тысячи в месяц.

"Это вполне посильная сумма для подавляющего большинства домовладельцев. В случае полной гибели застрахованного имущества, страховая компания осуществит выплату в соответствии с суммой страхового покрытия за минусом франшизы". Нуржан Джантуреев

Специалист СК "Халык" Юрий Долгов в свою очередь поясняет, что стоимость страховки будет разниться в зависимости от того, какое конкретно имущество будет застраховано.

Например, самая распространенная страховка обойдется в 12 тысяч тенге в год, или всего тысячу в месяц. Она "страхует" внутреннюю отделку квартиры или дома, включая электропроводку и инженерное оборудование и т.д. Выплату в этом случае можно будет получить за пострадавшую отделку.

Если необходимо застраховать отдельно мебель и бытовую технику, то стоимость полиса может увеличиться.

"Все зависит от стоимости движимого имущества, ведь мебель и бытовая техника у всех разная, равно как и их количество. Страховая выплата будет также соответствующая – она позволит приобрести все то, что пострадало во время страхового события". Юрий Долгов

Если необходимо застраховать ответственность перед третьими лицами, например соседями и находящимся рядом бизнесом, то в этом случае стоимость страховки также будет рассчитываться индивидуально.

"Страховка облегчит жизнь многим, ведь в случае необходимости она позволит восстановить пострадавшее имущество соседей, будь то отделка, мебель или бытовая техника. Зачастую люди едва находят деньги на восстановление своего имущества, что уж скажешь про соседей". Юрий Долгов

Председатель Правления АО "СК "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов отметил, что существуют и варианты страховок, которые начинаются от 137 тенге в месяц. Но в целом цена страховой защиты именно от пожара зависит от выбранного продукта. В среднем, тариф на страхование имущества начинается от 0,1% от суммы покрытия.

"Преимущества страхования, на мой взгляд, очевидны. Это, в первую очередь, защита своих финансов. За относительно невысокую стоимость можно уберечь себя от крупных расходов". Даурен Иманжанов

Исключения для страховых случаев

Однако есть целый ряд случаев, когда компенсацию от страховой компании получить будет проблематично, или … невозможно.

По словам Юрия Долгова, при оформлении страхового полиса важно иметь ввиду, что если причиной послужило халатное отношение владельца застрахованной квартиры: неосторожное обращение с огнем или проведение работ, повлекших за со собой возгорание, то ответственность лежит на владельце застрахованной квартиры.

Бывают и случаи, когда страховые компании отказывают клиенту в выплате, если он намеренно попытался создать страховой случай. Например, спровоцировал поджог. Также короткое замыкание, являющееся причиной многих пожаров, значится как исключение в наших имущественных продуктах и служит поводом для отказа.

"Как правило, этот пункт всегда прописан в условиях договора страхования и его можно исключить по согласованию сторон. В частности, и по этой причине я рекомендую всем внимательно изучать подписываемые договора". Даурен Иманжанов

Урон в пострадавшем ЖК "Аккент"

Дать точную оценку ущерба, который получил алматинский жилой комплекс "Аккент" в результате пожара довольно сложно, говорят страховщики.

"Сейчас дать оценку ущербу сложно. На данный момент у нас нет открытых данных о количестве пострадавших объектов недвижимости и степени полученного ими ущерба. По сообщениям СМИ, можно сделать вывод о том, что пострадала в основном внутренняя отделка в квартирах и лифтовая шахта. Стоимость ремонта имеет очень широкую "вилку", поэтому говорить о каких-то приблизительных цифрах без отчета специалиста сейчас невозможно". Нуржан Джантуреев

Однако, если пострадавшие жильцы были застрахованы, то страховые компании могли бы покрыть им затраты на восстановление имущества. Что касается общедомового имущества, то здесь компании-застройщику предстоит за свой счет восстановить всю сгоревшую электропроводку и произвести малярные работы.

"Думаю, что сумма здесь будет относительно небольшая, так как пожар ограничился кабельной шахтой, а огонь не перекинулся на этажи и не нанес еще больший урон". Юрий Долгов

Эксперт пояснил, что информации о том, что огонь перекинулся на чью-любо квартиру – не поступало. Но, возможно, в некоторых квартирах могло произойти закопчение стен и потолков. В любом случае, со страховой выплатой покрыть расходы или минимизировать ущерб жителям было бы легче.

Ранее, застройщик алматинского жилого комплекса "Аккент", в котором пожар произошел 1 августа текущего года, пообещал произвести восстановительные работы в доме, в котором произошло возгорание.