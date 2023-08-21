Снижать & поднимать: эксперты поспорили о влиянии базовой ставки на бизнес и потребителей

25 августа текущего года Нацбанк РК должен в очередной раз принять решение о базовой ставке. Эксперты рассказали Zakon kz о влиянии действующей базовой ставки на бизнес и потребителей, но так и не пришли к единому мнению.

Эксперты финансового рынка, анализируя осторожную политику регулятора, полагают, что скорее всего действующая ключевая ставка сохранится на уровне нынешних 16,75%.

Высокая базовая ставка опасна масштабным долговым кризисом и снижением производства

Экономист Марат Абдурахманов считает, что высокая базовая процентная ставка негативно влияет на отечественные предприятия, поскольку существует прямая зависимость между базовой ставкой и стоимостью кредитования.

"Из-за высокой базовой ставки объекты предпринимательства не могут производить достаточный объем продукции, возникает дефицит и падает рентабельность предприятий. Потому что деньги слишком дорогие для экономики. Рентабельность в среднем по стране в прошлом году с учетом дикой инфляции составила 16%, а действующая базовая ставка – 16,75%. Естественно, предприниматели будут в убытке". Марат Абдурахманов

По словам экономиста, проблема в том, что в Казахстане базовая ставка не привязана к рентабельности производства.

"В настоящее время в РФ большой резонанс вызвала ставка в 12%, мол, даже учитывая войну, это слишком много. Китай снизил базовую ставку до 3,45%, там сейчас рентабельность на уровне 5%. То есть, во всем мире "нормальная" ставка связана с рентабельностью производств, но не у нас". Марат Абдурахманов

Вследствие высокого уровня ключевой ставки, по его словам, в Казахстане резко вырос коэффициент долговой нагрузки – с 40% до 52%.

"Сейчас у нас редко встречаются семьи, у которых не было бы кредита. Я уверен, что люди, которые лоббировали повышение базовой ставки, были банкирами. Они получили прибыль буквально из воздуха, которая возможна только при высокой ставке. Сегодня банкиры выдают кредиты по потребительским займам по ставке от 38% до 56%. Объем денежных займов потребительского сектора продолжает расти и уже достиг 7,4 трлн. тенге. Вот такой эффект". Марат Абдурахманов

Экономист Максат Халык в свою очередь утверждает, что в текущий момент кредитовать производство банкам не выгодно.

"Им выгоднее проводить краткосрочные и доходные операции РЕПО. Поэтому реальному сектору экономики сегодня не хватает средств. Бизнесу все время нужны доступные деньги. В условиях высокой процентной ставки они не могут получить кредиты. Годовая рентабельность даже самых успешных предприятий в Казахстане не превышает 20%. Более благоприятными были бы условия, при которых ставка нацбанка не превышает 6%–8%. Но, судя по предыдущим осторожным решениям, скорей всего, пока базовая ставка останется на прежнем уровне, либо незначительно снизится". Максат Халык

В Казахстане базовая ставка не влияет на деловую активность бизнеса

Совершенно иной точки зрения придерживается финансовый аналитик Арман Бейсембаев. По его словам, между уровнем базовой ставки и бизнесом нет никакой связи.

"Они вообще никак не коррелируются. Тут даже комментировать нечего. Вы видите массовые банкротства предпринимателей, обрушение МСБ. Нет? А значит и связи никакой нет. Потому что влияние процентной ставки в нашей экономике ограниченно. Она не имеет никакого значения, потому что у нас есть госпрограмма, когда бизнесу раздают деньги под 5%". Арман Бейсембаев

Он отмечает, что если базовая ставка 16,75%, то по рыночным условиям бизнес будет кредитоваться под 20%–22%.

"И это будет номинальная ставка, эффективная пойдет выше 40%. Предприниматель брать кредит с такой процентной ставкой не будет. Но откуда-то он же берет деньги! Ответ прост – это государственные деньги: госзаказы, тендеры, льготные кредиты". Арман Бейсембаев

Точно также, по мнению эксперта, это касается и потребительских кредитов. При прочих равных условиях, поясняет он, по идее повышение процентной ставки должно было сдержать потребительскую активность. Деньги становятся дороже, а брать кредиты – невыгодно.

"Однако мы видим, что темпы кредитования потребителей не снижаются за счет механизма рассрочки. Процентная ставка по факту не ноль, конечно, потому что она закладывается в стоимость товара, кстати, отсюда мы и получили нашу инфляцию. Видим, что народ берет кредиты. И это работает. И об этом все эксперты говорят, что пока не начнут регулировать и контролировать потребительский сектор, с инфляцией ничего сделать нельзя, а если с инфляцией ничего нельзя сделать, то ничего нельзя сделать и с базовой ставкой. Значит, бюджет будет продолжать кредитовать бизнес под льготные 5%. Вот это все". Арман Бейсембаев

При таких вводных данных, говорит финаналитик, уровень процентной ставки не будет иметь ровным счетом никакого значения, поскольку льготные кредиты, автокредиты и государственные программы создают положительный фискальный импульс, а затем и рост инфляции.

Требование рынка – "хотите снижать процентную ставку, то убирайте все источники дешевых денег", по словам финаналитика, работает только так. Возможно, конечно, что часть бизнеса пострадает, закроется, будет шум о росте безработицы, но, эксперт убежден, что только через катастрофу происходит оздоровление.

Анализируя сложившуюся ситуацию на финансовом рынке Казахстана, аналитик отмечает, что сегодня и сам Нацбанк признает – влияние процентной ставки на нашу экономику ограниченно, а процентный канал работает плохо из-за того, что в нашей экономике и так слишком много денег.

"Проблема в том, что даже до повышения процентной ставки банки захлебывались деньгами, не зная куда их можно тратить. Нет инструментов вложения – бизнес кредитовать слишком опасно из-за огромного количества риска, потребителей кредитовать уже некуда, у людей по 4–5 кредитов, а денег все больше и больше". Арман Бейсембаев

К тому же повышающаяся ставка, по мнению эксперта, стимулировала потребителей к тому, чтобы они вкладывали деньги в депозиты. Люди копят деньги на депозитах, пользуясь повышенной процентной ставкой, тогда как эти деньги должны работать.

"В идеале банк должен эти деньги выдать в виде кредита, заработать на этом и часть процентного дохода отдать депозитчикам. А что происходит у нас, когда депозитчиков огромное количество, а заемщиков все меньше? Это приводит к тому, что банки, все больше выдавливаемые из сферы кредитования реальной экономики, отправляют излишнюю денежную массу на счета Центробанка, покупая ценные бумаги. В реальности деньги не поступают в экономику страны. Парадоксальная ситуация". Арман Бейсембаев

Просто понижать или повышать ставку – не выход, считает эксперт.

В заключение стоит отметить, что данным Нацбанка РК, годовая инфляция формируется в пределах прогнозного диапазона и в июне 2023 года составила 14,6%. За январь-май текущего года экономика Казахстана выросла на 4,5%. Основной вклад в рост ВВП внесло повышение объемов строительства, включая инфраструктурные сооружения, рост торговли, а также информация и связь.