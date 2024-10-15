Продаем нефть, покупаем машины, лекарства и смартфоны: обзор внешней торговли Казахстана

Бюро национальной статистики АСПиР РК выпустило отчет о внешнеторговом обороте Казахстана с начала 2024 года. Согласно документу, у нас вырост экспорт и снизился импорт, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным статистики, внешнеторговый оборот Казахстана за восемь месяцев 2024 года составил 91 673,7 млн долларов США и по сравнению с январем – августом 2023 года в номинальном выражении уменьшился на 0,6%.

При этом на 3,3% выросла доля экспорта, до 53 547,5 млн долларов, а доля импорта, наоборот, снизилась на 5,6% и составила 38 126,2 млн долларов США.

Фото: stat.gov.kz

Сохраняется сырьевая доля экспорта. Основной удельный вес товаров по экспорту из РК приходится на следующие товары:

нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (55,4%);

медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,2%);

элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (4,6%);

руды и концентраты медные (4%);

ферросплавы (2,8%).

Фото: stat.gov.kz

А вот что ввозит наша страна:

легковые автомобили (3,9%);

лекарственные средства (3,3%);

летательные аппараты (3,2%);

телефонные аппараты (2,8%);

кузовы для моторных транспортных средств (2%).

Фото: stat.gov.kz

Основными странами – партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (24,2%), Китай (18,3%), Россия (11,2%), Нидерланды (6,1%), Франция (5%) и Турция (4%).

Фото: stat.gov.kz

Основными странами – партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Россия (29,4%), Китай (24,9%), Германия (5%), США (4%), Франция (3,3%), Республика Корея (3,1%).

Фото: stat.gov.kz

Любопытен раздел отчета "Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС".

В январе – августе 2024 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 18 930,7 млн долларов США, что в номинальном выражении меньше на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом экспорт товаров достиг 6 915,4 млн долларов США (меньше на 9,8%), импорт – 12 015,3 млн долларов США (больше на 0,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия (91%), далее следуют Кыргызстан (5,8%), Беларусь (3,1%) и Армения (0,1%).

Ранее мы сообщили, что с начала 2024 года Казахстан имеет самый большой товарооборот с Россией на 12 млрд долларов, а самый маленький – со страной Ангилья, где нами было куплено товаров на 100 долларов.