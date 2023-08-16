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Курс доллара резко вырос

Курс доллара на торгах 16 августа Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 455,29 тенге, повысившись на 5,81 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро во время торгов вырос до 498,68 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 61,69 тенге (+0,26).

Средневзвешенный курс рубля установлен KASE в 4,73 тенге (+0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455,5-460,5 тенге, евро – по 499-505 тенге, российские рубли – по 4,69-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок падают на торгах. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,06%, до 84,89 доллара за баррель.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре опустилась на 0,05% и достигла 81,02 доллара за баррель.

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Оксана Житникова
KASE Казахстан
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