Курс доллара резко вырос на торгах 27 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 482,77 тенге, поднявшись сразу на 5,72 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 65,94 тенге (+0,88).

Курс евро установлен Нацбанком в 505,27 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-484 тенге, евро – по 508,5-512,5 тенге, российские рубли – по 4,87-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 27 сентября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,80% и составила 93,17 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 1,15%, до 91,43 доллара за баррель.



