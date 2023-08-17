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Нужно ли декларировать взятые в долг деньги, объяснили в Комитете госдоходов

Нужно ли декларировать взятые в долг деньги Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Астане Канат Балтабеков на брифинге в акимате рассказал, что делать, если человек дает большую сумму денег в долг, и какая из сторон должна будет ее декларировать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя столичного Департамента госдоходов, если граждане дают или берут деньги в долг, то они также должны будут отражать это в своих декларациях. Причем отчитываться должны как тот, кто дает деньги, так и тот, кто занимает.

"В данном случае здесь должен отразить (в декларации. – Прим. ред.) тот, кто дает в долг, а также тот, кто получает в долг. Вместе с тем должно быть нотариально заверено данное соглашение по передаче долга. Также тот, кто дает под проценты, в последующие годы уже должен отражать доходы по процентам в декларациях". Канат Балтабеков

Канат Балтабеков напомнил, что с 1 января 2023 года в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования для работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супругов.

"Со следующего года сдача декларации станет обязательной для руководителей и учредителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов. С 2025 года декларированию подлежат остальные категории граждан, то есть практически все взрослое население страны". Канат Балтабеков

Согласно Налоговому кодексу, всеобщее декларирование в Казахстане ввели с 1 января 2021 года. Оно проходит в четыре этапа. На первом этапе отчетность предоставляли государственные служащие и приравненные к ним лица.

При этом Канат Балтабеков указал, что в соответствии с пунктом 1 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" непредставление декларации об активах и обязательствах в срок, установленный законодательными актами, влечет предупреждение. Согласно пункту 2 статьи 272, деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 15 МРП.

1 августа 2023 года заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства пояснил, что за нарушение всеобщего декларирования начнут штрафовать только с 2025 года.

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